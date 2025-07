Cómo sigue la relación de José Luis Ramón con el PJ, tras el anuncio del frente con Orozco

Tras ser acusado de "mentiroso", Guillermo Francos no volverá al Senado para retomar su informe de gestión

Pero la noticia del frente con Orozco "Creer en Mendoza, con vos" inicialmente no cayó bien en el sector no kirchnerista del PJ. Un legislador opinó en off que "sería lo más adecuado" que Ramón abandonara el interbloque con el PJ; pero con el correr de las horas, el enojo inicial pareció disiparse y la ruptura quedó en suspenso.