Cómo se resolverá el dilema del Pro en las elecciones de Mendoza

El cierre de las alianzas electorales para las elecciones en Mendoza generó una serie de conflictos entre partidos políticos que deberán ser resueltos en los próximos días por la Justicia Federal, o bien por la Junta Electoral de la provincia.

Principalmente hablamos del Pro, uno de los partidos más importantes de Mendoza, que si bien está intervenido por orden nacional, fue anotado en dos frentes electorales: Cambia Mendoza y La Unión Mendocina.

Desde la Junta Electoral de Mendoza señalaron a Los Andes que esta irregularidad deberá ser subsanada antes del 22 de abril, fecha en la que se deberán presentar los precandidatos a las elecciones primarias provinciales del 11 de junio.

Dónde quedará finalmente estampado el sello, es hoy un interrogante.

Todo surgió cuando Omar De Marchi y sus aliados del Pro rompieron relaciones con Cambia Mendoza, lo que ocasionó la intervención del partido vía Consejo Partidario Nacional. Bajo ese mandato, el interventor Humberto Schiavoni, el lunes pasado llegó a la provincia para firmar el ingreso al Frente Cambia Mendoza.

En paralelo, los apoderados demarchistas presentaron una impugnación ante la Justicia Federal, apenas fueron notificados de la intervención, y pidieron su nulidad. En tanto, también presentaron una medida cautelar, con el objetivo que antes del 22 de abril se conozca la resolución. “No somos una franquicia”, marcaron. Con ello, agregaron que la participación de Pro en ese frente o en otro “va a quedar a las resultas de ese proceso judicial”.

Quien tiene que resolver este tema es la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini. Una vez ocurra esto, la Junta Electoral Provincial tendrá la posibilidad de, en base a esa resolución judicial, dictaminar qué ocurrirá con el Pro, si participará con el Frente Cambia Mendoza, o La Unión Mendocina.

De hecho, los integrantes de la Junta tuvieron este jueves por la mañana una reunión en la que evaluaron la situación tanto del Pro, como también otros dos partidos que tienen que resolver conflictos por sus inclusiones en frentes, que son el partido Fe y la Coalición Cívica.

Lo cierto es que esta Junta Electoral de la provincia, si no llegara a resolver Servini, deberá tomar algún tipo de decisión sobre la situación del Pro. El organismo está constituido por los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados.

“Esperamos que, a más tardar, este lunes tengamos novedades judiciales respecto al Pro”, señalaron fuentes de la Junta Electoral.

No obstante, dejaron en claro que “no es competencia de la Junta meterse en temas internos de los partidos políticos, sino evaluar la documentación que se presenta a la Junta Electoral”. Con este mensaje, dejaron entrever que, en caso que no haya algún tipo de resolución, evaluarán cómo se resolvió la intervención en el Pro, y si los “papeles” no tienen algún tipo de irregularidad, se dejará firme la decisión del Consejo Partidario Nacional.

“No decidimos si está bien o mal la intervención. Eso lo hará Servini. Nosotros nos centraremos en si está bien comunicado”, acotaron.

Sobre la intervención del Pro y cómo seguirá este tema en la Justicia y en lo electoral, quien habló fue Omar De Marchi, quien dijo a radio Mitre Mendoza que “el 90% del Pro está con nosotros en La Unión Mendocina. Porque nosotros somos el Pro, más allá que tuvo que venir alguien de Buenos Aires para meter a la fuerza a Cambia Mendoza”.

En este sentido, insistió que se ha recurrido la decisión en la Justicia y que “seguramente lo vamos a ganar, pero creo que no es relevante con la fuerza de este frente que se ha armado”.

Misma situación para el partido Fe

Algo similar ocurrió con el partido Fe (fundado por el sindicalista fallecido Gerónimo Venegas), cuyo sello aparece tanto en Cambia Mendoza como también La Unión Mendocina.

En este caso, desde el radicalismo expresaron que José Tello es el interventor; mientras que, como se informó en la edición de este jueves, se presentó una nota de renuncia al frente Cambia Mendoza firmada por el ¿interventor? Mauricio Guzmán (exfuncionario del peronista Francisco Pérez y también exapoderado de Protectora Fuerza Política).

“En principio Guzmán dijo que a nivel nacional se había resuelto la intervención. Pero los papeles no han llegado”, marcaron desde la Junta Electoral. En este sentido, al igual que el Pro, evaluarán si dicha documentación -siempre y cuando llegue- es legal, y en base a eso se resolverá el futuro del partido y su puja entre los diferentes frentes políticos.

Y agregaron: “En su momento el juzgado federal es el que debe comunicar las intervenciones de los partidos. Con la intervención nacional, todo iría a parar al juzgado de Servini; luego se informaría al juzgado mendocino de Walter Bento (juez federal con competencia electoral procesado); y de allí a la Junta”, informaron.

El interrogante de la Coalición Cívica

Por otro lado, desde la Coalición Cívica, su presidente, Marcos Quattrini, enfrentado a Cambia Mendoza, pidió la invervención al partido nacional (liderados por Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, presidente y vice respectivamente) para impedir que el partido ingresara en el frente Cambia Mendoza, ya que la votación en el seno del organismo partidario la iba a perder.

Tras ese movimiento de Quattrini, la Coalición Cívica terminó cerrando su participación en La Unión Mendocina, mientras que en Cambia Mendoza quedó como una simple adhesión.

Al margen que esta situación sea diferente a las otras dos mencionadas, desde la Junta Electoral también pusieron el ojo sobre la Coalición Cívica y alertaron que “todavía no acercan la documentación respectiva de la intervención nacional”.