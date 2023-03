Cobos dio su “bendición” en Las Heras y disparó contra Orozco: “Se está debilitando la gestión”

El intendente radical Daniel Orozco y todo el arco político del partido centenario transita momentos importantes en el departamento de Las Heras. La imposibilidad del médico de poder aspirar por una nueva reelección, más las tremendas internas que hay dentro del municipio entre quienes aspiran a sucederlo, han generado mayores tensiones y quiebres en relaciones que podrían impactar en la campaña electoral de uno de los departamentos más poblados de la provincia.

Una de esas relaciones que se vio afectada fue entre el propio Orozco y Julio Cobos, diputado nacional y quien lo acompañó en toda su campaña política en 2015. Si bien esa amistad se estaba desgastando en los últimos meses, la gota que rebalsó el vaso fue el pedido de renuncia por parte de Orozco de Mauricio Ginestar, quien hasta esta semana era el secretario del Concejo Deliberante.

Este pedido se dio porque Ginestar, así como también Cobos, apoya a Fabián “Oso” Tello, secretario general de la Intendencia, para que sea el precandidato elegido. En tanto, por ahora la preferencia de Orozco es que sea su pareja y actual secretaria de Gobierno del municipio, Janina Ortíz.

Lo cierto es que Cobos se inclinó por Tello, quien fue su secretario privado en el Senado nacional cuando fue vicepresidente; y criticó a Orozco al indicar en Radio Mitre Mendoza que “se está debilitando la gestión” a causa de las discusiones políticas que abundan en la comuna. También aseguró que el jefe comunal fue injusto con Ginestar (quien además es su yerno), al pedir su renuncia “cuando él estuvo apoyándolo en su precampaña a la gobernación”.

“Siempre las transiciones de Gobierno, o cuando se tiene que definir una sucesión, ocurren cosas. El Intendente había convocado a los distintos sectores que tienen expectativas. Se comieron la cancha cada uno de ellos para posicionarse y competir en las primarias, pero eso se quebró”, comentó Cobos.

En este sentido, manifestó que es necesario “cuidar la gestión hasta el último día, pero eso se está debilitando”. “Siempre hay que duplicar esfuerzos, no se puede dejar el tema político pero no se debe descuidar la gestión”, aseguró.

“No quiero aportar mas leña al fuego. Que cada uno haga las interpretaciones que quiera pero estoy bastante molesto con esto”, agregó.

Cobos apoya a Fabián Tello para la intendencia

Sobre las precandidaturas en Las Heras, Cobos fue directo: “Yo estoy apoyando a Fabián Tello. Es un hombre muy querido en Las Heras, que se desvivió para que el radicalismo recuperara la intendencia”.

No obstante, dio un dato revelador: “Fue el propio Tello quien me sugirió el nombre de Orozco, fuera de los que ya habían participado sin éxito en elecciones anteriores. Fabián fue un ‘guardaespaldas’ de Daniel, le dio el conocimiento politico que no tenía”, manifestó.

Si bien dijo que puede haber otros candidatos, dijo que no estaría mal que haya una primaria y que la gente decida, “pero que no le hagan zancadillas a los que quieren participar”.

Sobre Ginestar, también señaló que “acompañó a Orozco en toda su precampaña. Lo aconsejó bastante. Luego que bajó su candidatura Daniel, Mauricio se puso en el sector de Fabián y luego fue esto que ocurrió.