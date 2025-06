"Cluacas", "serro" y "tubimos": más burradas de la diputada Santillán que dijo que "una familia necesita $360.000"

Política en off: Cornejo mide ministros, Netflix llegó a la Legislatura y la debacle de un candidato

"58.6% de los hogares en Almirante Brown NO TIENEN CLUACAS (sic), en Ezeiza el 64.3%, Florencio Varela 52.3%...segui viviendo en un termo @Kicillofok", subió a X la diputada bonaerense que responde a Javier Milei .

Las burradas lingüísticas de la diputada libertaria Juliana Santillán (X) Las burradas lingüísticas de la diputada libertaria Juliana Santillán (X)

Las burradas lingüísticas de la diputada libertaria Juliana Santillán (X) Las burradas lingüísticas de la diputada libertaria Juliana Santillán (X)

Pero, sin duda, su "burrada" que ya la había viralizado meses atrás fue una historia de Instagram captada en Bariloche: Santillán escribió #serrocampanario al momento de subir la foto.

Las burradas lingüísticas de la diputada libertaria Juliana Santillán (X) Las burradas lingüísticas de la diputada libertaria Juliana Santillán (X)

Las burradas lingüísticas de la diputada libertaria Juliana Santillán (X) Las burradas lingüísticas de la diputada libertaria Juliana Santillán (X)

Qué dijo la diputada Juliana Santillán en TN sobre los médicos del Garrahan

Este martes por la noche, la legisladora libertaria fue invitada a TN, donde intentó minimizar el reclamo de los profesionales de la salud del Garrahan. Los residentes del reconocido hospital pediátrico de Buenos Aires cobraban unos 800 mil pesos en mano y recibieron una propuesta de bono no remunerativo para totalizar $1.300.000.

La médica residente Laura Capobianco expuso su preocupación porque lo que gana no le alcanza para vivir: "Yo hoy no puedo alquilar con $800.000 y no es el sueldo que corresponde para mis compañeros (residentes) ni para mí, siendo médicos de esta institución".

La burrada de Juliana Santillán, una diputada de Milei, para minimizar el reclamo del Garrahan: "Una familia necesita $360 mil" La burrada de Juliana Santillán, una diputada de Milei, para minimizar el reclamo del Garrahan: "Una familia necesita $360 mil" TN

A Santillán no le gustó el comentario e hizo énfasis en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide alimentos y el límite para la indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que incluye servicios y determina la pobreza.

En base al costo de vida en el Gran Buenos Aires, la diputada de Milei usó la CBT para un solo adulto para minimizar lo poco que gana un médico y señaló que 360 mil pesos son suficientes para una familia de cuatro personas.

"Canasta básica total de una familia de cuatro miembros en el mes de mayo por el Indec: 360 mil pesos. Creo que la doctora había dicho 800 mil o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360 mil pesos para lograr la canasta básica", lanzó como burrada. Por supuesto, generó incomodidad para el conductor Diego Sehinkman, ya que era algo equivocado. Lo mismo para el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, presente en el estudio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1930088440722293008&partner=&hide_thread=false "Santillan":

Por el cruce de la diputada Juliana Santillán con residentes del Hospital Garrahan pic.twitter.com/NN630u1ix1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 4, 2025

Santillán siguió: "Ella (la médica residente) dijo que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360 mil pesos es lo que se necesitó de acuerdo al Indec y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos".

En redes sociales, la diputada libertaria Lilia Lemoine avaló la información malintencionada y dijo que "TN le armó una emboscada" a Santillán.

En tanto, Milei avaló ese posteo y expresó: "No odiamos suficiente a los periodistas".

Milei avaló la información malintencionada de la diputada Juliana Santillán Milei avaló la información malintencionada de la diputada Juliana Santillán X