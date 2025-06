Lilia Lemoine vs. los médicos del Garrahan: "Nadie tiene por qué pagar por tus sueños"

La diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), desacreditó el reclamo salarial de los médicos del hospital Garrahan y encendió una nueva polémica en redes sociales. Los residentes ganan $800.000 y recibieron un bono no remunerativo de $500.000.

La libertaria se refirió primero a la supuesta "emboscada" del canal TN contra su colega, Juliana Santillán, que dijo que con $360.000 alcanza para vivir . Luego insistió que si la medicina no da rédito suficiente para cubrir los gastos, hay que dedicarse a otro trabajo.

"Nadie tiene por qué pagar por tus sueños. Yo soñaba con ser astronauta. ¡Quiero que me paguen mi sueño ya!“ , lanzó en las últimas horas la cosplayer y maquilladora de Javier Milei.

Crisso acusó a la cosplayer de no entender la importancia que tiene el hospital pediátrico Garrahan. “En nuestro hospital se forman 75 pediatras al año, la mayoría de hospitales pediátricos tiene rotaciones obligatorias. ¿De dónde salen los pediatras si no financias la formación? ¿De los árboles?”, dijo el hombre.

Yo soñaba con ser astronauta.



¡Quiero que me paguen mi sueño YA! — Lilia Lemoine (@lilialemoine) June 4, 2025

Durante el cruce, Lemoine siguió: “Si sos médico y no te sirve el sueldo, si no logras una compensación satisfactoria, tenés la libertad de hacer otra cosa. Pasa que, como los médicos son muy respetados y se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera, no estás acostumbrado a que te hablen honestamente a la cara”.

“Si dejan de formarse pediatras ahí sí, veremos qué pasa. Por lo pronto, ojalá pudiera mejorarse ese salario, me parece perfecto. Si con el control biométrico pudo agregarse un bono de 500 mil, imaginate lo que se va a poder hacer cuando todo el sistema de salud se recomponga de décadas de choreo”, expresó la diputada bonaerense de LLA.

Contundente, Lemoine sostuvo que cada uno gana de acuerdo a “lo que vale en el mercado”. “Me hartaron”, manifestó.