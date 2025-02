"Una cámara oculta": la teoría de Lilia Lemoine sobre la entrevista interrumpida de Javier Milei

“Me enteré de lo de $LIBRA y lo único que me preocupó es que decían que le habían hackeado la cuenta (de X) al presidente, lo que sería una barbaridad. Y yo lo compartí y dije que no hubo hackeo. Si mirabas lo que había compartido Milei, era una página con dos formularios donde podías inscribirte, no para comprar el token, sino para inscribirte y esperar un subsidio”, analizó Lemoine.

Y enfatizó: “Javier Milei no infringió la ley de ética pública”. Y explicó que Milei reconoció que fue un error la difusión del mensaje por “la presión política” y porque: “La gente nuestra empezó a asustarse con eso; todo el tema de las criptos asusta”. “Si se tiene que investigar esta cripto, no es por lo que hizo Milei, sino porque habían pasado segundos del lanzamiento y había gente que, con lo complicado que era comprarla, compraba, pero eran bots. El problema es lo que estaba haciendo el dueño de la cripto. (Milei) No hizo nada ilegal. Podría no haber borrado el tuit y no pasaba nada”, señaló Lemoine.