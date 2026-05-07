La Diputada nacional aclaró que se trata de una foto tomada en 2020 y que no fue compartida en una plataforma de contenido por suscripción.

Lilia Lemoine compartió una foto íntima con una expareja para negar los rumores de su presencia en OnlyFans

La diputada por el bloque de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, publicó un polémico posteo en su cuenta de X para negar los rumores de su presencia en páginas como Only Fans. En su posteo, compartió una foto subida de tono en la que se encuentra con una expareja.

"Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de Only Fans", expresó la Diputada. En su posteo, aclaró que nunca tuvo cuentas en plataformas de contenido por suscripción (como OnlyFans) y aseguró que esa foto se encuentra pública en redes sociales.

Lemoine- Posteo X Lilia Lemoine compartió una foto subida de tono para desmentir los rumores de su presencia en OnlyFans La Nación "La foto debe estar en mi Facebook. Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar", sentenció refiriéndose a su expareja, cuya identidad no fue revelada. En la imagen, se la ve a Lemoine arriba de un hombre sobre una cama. Además, se la ve vistiendo una capucha que le tapa la cabeza, el cuello y los hombros.

Polémica por la foto explícita de Lemoine La foto de la Diputada generó polémica, tanto en redes sociales como en la política. Según señaló La Nación, en el Congreso se comparó la actitud de Lemoine con la del diputado Juan Ameri, quien fue protagonista de un escándalo sexual en 2020 durante una sesión en Diputados.

Al respecto, señalaron que el artículo 66 del reglamento del Congreso dice que "las cámaras podrán, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno”.