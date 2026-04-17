17 de abril de 2026 - 16:35

El tenso cruce entre Lemoine y el 'Gordo Dan' que intensificó la interna libertaria: "Renunciá"

La diputada nacional y el militante libertario protagonizaron una fuerte discusión en redes sociales que terminó con reproches por la lealtad al Gobierno.

Tenso cruce entre Lemoine y el Gordo Dan que intensificó la interna libertaria: Renunciá

Tenso cruce entre Lemoine y el "Gordo Dan" que intensificó la interna libertaria: "Renunciá"

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La interna libertaria sumó un nuevo capítulo este viernes, y tuvo como protagonista una vez más a la diputada Lilia Lemoine, quien ya había tenido un cruce hace unos días con la vicepresidenta Victoria Villarruel. En esta ocasión, la diputada libertaria cruzó a Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan" por sus declaraciones en redes sociales.

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El libertario comentó una publicación de Lemoine en su cuenta de X donde la diputada le pedía a un usuario que dejara de seguir a Javier Milei si no le gustaba su gestión. Parisini respondió "No", lo que desató una reacción de la diputada.

"Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé", expresó. El libertario se defendió ante sus dichos y aseguró: "No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el congreso. No pasarás"

"Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini? O si? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas", señaló la diputada, a lo que el militante le respondió con un irónico comentario. "Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que fijap. Te mando un abrazo".

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Ante esto, Lemoine lanzó: "Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós", a lo que Dan concluyó diciendo: "Por favor, hacelo Lilia, nos harías un favor a todos"

Lemoine aclaró sus dichos

Tras su cruce con el "Gordo Dan", la diputada publicó un posteo en su cuenta de X donde le respondió a un periodista sobre su renuncia a la banca. "Ok, no entendió el sarcasmo pero entonces PREGUNTA A LA FUENTE. ESTÁ BIEN PREGUNTAR. ESTO ES DEBER DE TODO PERIODISTA. Yo también tengo problemas con el sarcasmo a veces", expresó

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Por su lado, Parisini reposteó el comentario de Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, en respuesta a los dichos de Lemoine. "Por favor ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar"

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