"Escupe huevadas al por mayor": Villarruel apuntó contra Lemoine en redes y desató otra polémica interna

La vicepresidenta respondió a las críticas de la diputada libertaria y profundizó la interna dentro del espacio. Además cuestionó la capacidad de Lemoine: "Falta de condiciones".

La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó un nuevo y fuerte cruce en redes sociales con la diputada Lilia Lemoine, en un episodio que vuelve a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo.

La polémica se desató luego de que Lemoine cuestionara el rol institucional de Villarruel y asegurara que su función debía limitarse a “ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años”, en alusión a su vínculo con el presidente Javier Milei.

Críticas al posteo de Lemoine Críticas al posteo de Lemoine. captura X La respuesta de Villarruel Lejos de evitar la confrontación, Villarruel respondió con dureza. En uno de sus mensajes, criticó a la legisladora y puso en duda su capacidad para ejercer el cargo. “La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana”, expresó.

Además, profundizó sus cuestionamientos con una frase que rápidamente generó repercusión: “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”.

La respuesta de Villarruel La respuesta de Villarruel. captura X Minutos después, la vicepresidenta sumó un mensaje breve con tono irónico: “Está raro el liberalismo…”, lo que fue interpretado como una crítica al funcionamiento interno del espacio político.