15 de abril de 2026 - 00:04

"Escupe huevadas al por mayor": Villarruel apuntó contra Lemoine en redes y desató otra polémica interna

La vicepresidenta respondió a las críticas de la diputada libertaria y profundizó la interna dentro del espacio. Además cuestionó la capacidad de Lemoine: "Falta de condiciones".

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel, una interna de larga data.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel, una interna de larga data.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó un nuevo y fuerte cruce en redes sociales con la diputada Lilia Lemoine, en un episodio que vuelve a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo.

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La polémica se desató luego de que Lemoine cuestionara el rol institucional de Villarruel y asegurara que su función debía limitarse a “ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años”, en alusión a su vínculo con el presidente Javier Milei.

Críticas al posteo de Lemoine
Críticas al posteo de Lemoine.

Críticas al posteo de Lemoine.

La respuesta de Villarruel

Lejos de evitar la confrontación, Villarruel respondió con dureza. En uno de sus mensajes, criticó a la legisladora y puso en duda su capacidad para ejercer el cargo. “La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana”, expresó.

Además, profundizó sus cuestionamientos con una frase que rápidamente generó repercusión: “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”.

La respuesta de Villarruel
La respuesta de Villarruel.

La respuesta de Villarruel.

Minutos después, la vicepresidenta sumó un mensaje breve con tono irónico: “Está raro el liberalismo…”, lo que fue interpretado como una crítica al funcionamiento interno del espacio político.

El intercambio se suma a una serie de cruces previos entre ambas dirigentes, que evidencian diferencias cada vez más marcadas dentro del oficialismo.

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