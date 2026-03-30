30 de marzo de 2026 - 23:36

Comisión de Juicio Político: el oficialismo designa a Lemoine para frenar embates opositores

La diputada oficialista encabezará la comisión encargada de impulsar o frenar juicios políticos, en medio del avance del caso $Libra.

La diputada nacional Lilia Lemoine junto al presidente Javier Milei.

La diputada nacional Lilia Lemoine junto al presidente Javier Milei.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En un contexto de creciente tensión política por el avance de la causa $Libra, el oficialismo definió que la diputada Lilia Lemoine presidirá la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Se trata de un espacio clave para impulsar o frenar procesos contra el presidente Javier Milei, sus ministros o integrantes de la Corte Suprema.

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La designación responde a la necesidad del Gobierno de asegurar el control de una de las comisiones más sensibles del Congreso, ya que tiene la facultad de habilitar o bloquear pedidos de remoción por mal desempeño u otras causales.

Una comisión clave en medio de la disputa política

La Comisión de Juicio Político será constituida este martes y se espera una reunión inicial marcada por la confrontación. Mientras el oficialismo apuesta a consolidar su mayoría con una figura de extrema confianza, la oposición decidió enviar a sus dirigentes más combativos.

Entre ellos se destacan referentes de Unión por la Patria como Juan Grabois, Teresa García, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Paula Penacca, Eduardo Valdés y Cecilia Moreau, quienes buscarán capitalizar el impacto político del caso $Libra.

Sin embargo, pese a las críticas, los bloques opositores optaron por no avanzar, por ahora, con un pedido formal de juicio político contra Milei. La estrategia apunta a evitar un rechazo inmediato dentro de la comisión, que quedará bajo control oficialista.

“Vamos a esperar a reunir nuevos elementos probatorios y, cuando los tiempos políticos sean más propicios, recién entonces presentaríamos el pedido de juicio político”, deslizan desde la oposición según citó La Nación.

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