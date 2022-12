Cerro Amarillo: el Gobierno busca sumar votos para el proyecto en la “grieta” del PJ

La Legislatura Provincial sigue con el análisis del proyecto de extracción de cobre Cerro Amarillo, ubicado en el oeste de Malargüe, el cual está aún en comisiones a la espera de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para su etapa de exploración. En paralelo, el oficialismo, que decidió avanzar con la iniciativa luego de años de retraso (había sido presentado en 2014), apuesta a conseguir el aval del peronismo para fortalecer esta iniciativa en una provincia donde la palabra “minería” causa temor al sector político.

De hecho, mientras siguen los desfiles de especialistas solicitados por el peronismo, quienes han mencionado que prácticamente no se encuentran problemas en términos ambientales con el proyecto exploratorio, hay un trabajo político por parte del radicalismo para iniciar el diálogo con sólo un sector del peronismo, debido a que entienden que son los legisladores del sur provincial los podrían dar votos positivos para su aprobación, ante una eventual resistencia del sector kirchnerista.

En este sentido, adelantan desde Casa de Gobierno que, teniendo el voto de “una porción de legisladores” del PJ, el radicalismo activaría la votación en el Senado. De esta manera, apuestan a “partir” el bloque del peronismo que, en este momento, no está transitando el mejor momento en términos de relación interna entre lo que es el sector del kirchnerismo, ciurquismo y bermejismo; con el que lideran los hermanos Félix y Roberto Righi.

Otra lectura que agregan es que, asegurando la UCR algunos votos positivos del PJ, para evitar diferencias en la Legislatura, podrían conseguir un voto unánime de la oposición.

No obstante, otro tema a tener en cuenta son los tiempos, ya que si bien aún hay chances de que la Legislatura apruebe antes de fin de año el proyecto, en el oficialismo no lo ven como una urgencia, más allá de que sería óptimo para ellos darle el aval en estas semanas.

“Puede ser que se vote este año, pero tampoco vamos a forzar todo para que pase”, acotaron, por lo que, si se atrasa el debate este mes, pasará directamente a febrero, momento en que la Legislatura volverá a funcionar tras el receso de verano.

El Gobierno mira al PJ

Lo cierto es que en el radicalismo, como ya lo han manifestado en varias oportunidades, aseguran que tienen un “diálogo cortado” con el principal partido de la oposición, y culpan de esta situación a la falta de “líderes” que puedan contener la decisiones partidarias, así como también las negociaciones.

“La situación está difícil en términos de diálogo. No hay un referente que dirija al partido y el sector mayoritario es casi intransigente. El diálogo no existe. Sólo hay algunos espasmos en la Legislatura”, afirmaron.

De hecho, hablan de un peronismo, el de los intendentes, más “racional” con el que podrían llegar a concretar acuerdos, ante un kirchnerismo que, según el propio oficialismo, busca “bloquear todos los proyectos importantes”.

Desde el PJ salieron al cruce rápidamente ante esta acusación, al sostener que no hace tanto tiempo “se dio la aprobación del financiamiento para los 4 paquetes de obras públicas que pidió el Gobernador. ¿Eso significa no tener diálogo y bloquear?”, se preguntaron.

En tanto, otro legislador cercano al kirchnerismo manifestó que, en realidad, “es el radicalismo el que está dilatando el tratamiento, porque no lleva a todos los especialistas en una misma reunión de comisión y alarga todo. Parece que las encuestas no les dan tan bien”, expresaron. Ante esto, en el oficialismo acotan que fue el propio Ejecutivo el que reactivó el proyecto de la DIA de Cerro Amarillo, por lo que “es ilógico lo que sostienen”.

Por otro lado, Los Andes se comunicó con legisladores sureños del peronismo, así como también con el sector de los hermanos Félix, quienes negaron completamente que haya algún tipo de acercamiento o diálogo con el radicalismo por el momento.

No obstante, aseguran que podrían acompañar el proyecto, ya que se entiende que ese sector aprobará la iniciativa si cumple con todas las normativas y además porque está dentro de la ley 7722, al no utilizar sustancias químicas prohibidas.

Aún así, dijeron que los radicales “dan por sentado que parte del PJ los va a acompañar, pero debieran repasar las acciones”, comentaron, en referencia a que a fines del 2019, cuando se reformó la 7722, en un acuerdo político que tuvo mayoría de votos radicales y peronistas.

“Hay una ‘cicatriz emocional’ fea de cuando Anabel (Fernández Sagasti) acordó con (Rodolfo) Suárez una reforma y después cedió el Gobernador dejándonos el pasivo político a nosotros”, manifestaron, y agregaron que Cerro Amarillo tiene tantas dudas de la Legislatura a pesar de ser un proyecto de exploración porque “está el antecedente de la 7722. Todos los partidos políticos le tienen pánico al tema eso es indiscutible”.

Minería dentro de la 7722

Mientras tanto, en el oficialismo, al margen de si el proyecto se debatirá en diciembre o ya en 2023, descuentan que tendrá su aprobación siempre y cuando los especialistas sigan en la senda de apoyar la iniciativa y de que, naturalmente, se cumplan todas las normas.

De hecho, en el Gobierno pretenden la activación de este proyecto de cobre para comenzar a materializar ejemplos positivos en torno de la minería.

En esa línea, otro, es que la empresa estatal Potasio Río Colorado se asoció con Hierro Indio SA para acelerar el proyecto de extracción de hierro, también en Malargüe. El tercero es “la gran apuesta” de Suárez para reactivar la mina de potasio, que está en proceso de búsqueda de inversores.

Cerro Amarillo. El fiscal de Estado Fernando Simón, durante la reunión de comisiones en las que se estudia el proyecto de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental. Foto: Orlando Pelichotti

Volviendo a Cerro Amarillo, para esta semana se esperan más especialistas para que den su visión de acuerdo a la legalidad de la iniciativa y también sobre lo estrictamente ambiental, en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado provincial.

De hecho, el fiscal de Estado, Fernando Simón, sostuvo que no ve “obstáculos legales” para no votar la DIA del proyecto, teniendo en cuenta que a priori no pareciera que haya habido cambios relevantes en la naturaleza del lugar, así como tampoco no hubo cambios legales.

En tanto, tal como se informó en la edición del 8 de diciembre, la ingeniera en Petroquímica y Mineralurgia, Laura Najar, habló a favor del proyecto y defendió su análisis.

“Fue importante aclarar algunas dudas que existían por parte de los legisladores, respecto de si había que solicitar una actualización de la DIA, que existía desde el 2014. Tanto lo que planteó el Fiscal de Estado, como el análisis que yo hice de los expedientes y la revisión con fundamento de que no ha habido cambios en el lugar, respecto al análisis de imágenes satelitales”.

También señaló que “no ha habido afectación por alguna actividad antrópica, que hubiera sucedido en el transcurso del año 2014 a la fecha. De alguna forma eso justifica que no es necesario la actualización y que es válida la ratificación que se está solicitando en la Cámara de Senadores”, sostuvo tras su exposición.

Además, agregó que, respecto del relevamiento de glaciares que finalizó el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) en 2018, “no hay evidencias que indiquen que el material particulado llegue a la altura dónde están los glaciares”.