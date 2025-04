Celulares en cárceles: Gullé advirtió que hay imposiciones del juez que "no surgen del fallo de la Corte"

Gullé señaló concretamente que la " proporción mínima exigida de un dispositivo tecnológico por cada 200 personas privadas de libertad " que el juez citó en su fallo, no se condice con lo resuelto por el máximo tribunal. " Eso no surge de la resolución de la Corte" , aseguró en contacto con Radio Nihuil.

"No tengo dudas de que quieren instalar teléfonos, pero la factibilidad no siempre la tenemos a pedir de boca. Entonces, no es tan fácil poner un teléfono cada 200 personas, se pondrán los que se puedan en base a las posibilidades materiales que existen. Esto no nos puede limitar o llevar a suspender una medida ordenada por la Corte", sostuvo.