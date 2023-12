Caso Bento: el relato de un “apriete” que salpica al ex juez

En la continuidad del megajuicio contra el ex juez federal Walter Bento, hubo un testimonio de más de dos horas, en el que se relataron las extrañas circunstancias en las que un reconocido abogado local perdió la defensa de uno de los acusados en el megajuicio.

Fue una extensa jornada en el proceso contra Bento y casi una treintena de imputados de integrar una asociación ilícita supuestamente dedicada a pedir coimas para lograr beneficios judiciales a acusados en causas tramitadas en el juzgado que conducía Bento. Por la mañana declaró el abogado Pablo Cazabán; por la tarde fue el turno de otro letrado: Carlos Horacio de Casas, quien fue el defensor de Carlos Barón Knoll, un funcionario aduanero investigado porque supuestamente facilitaba el ingreso de camiones provenientes de Chile. Dato llamatico: Barón Knoll es uno de los acusados en la causa Bento.

De Casas empieza a defender a Knoll en agosto de 2018 y renuncia al patrocinio a fines de marzo de 2019, a pedido del propio funcionario aduanero.

El abogado relató que Diego Aliaga, el despachante de aduana que luego terminaría asesinado, había visitado a Barón Knoll en la cárcel. “esto ocurrió me parece que en la feria (enero de 2019). Yo estaba en Chile, había tenido un accidente... así que eso demoró un poco el regreso. Cuando volví me contó que lo había ido a ver Aliaga; yo creo que se conocían, porque Barón trabajaba en la aduana era representante además sindical y bueno, este hombre, Aliaga, fue y le pidió dinero y después empezó a bajar y terminó reclamándole o pidiéndole un auto”.

Luego comentó que en esa reunión en el penal, “Aliaga le había manifestado en esa reunión conocimiento sobre algunos aspectos de la causa que a mí me llamaron la atención que estuviera enterado de algunas cosas, por ejemplo de alguna escuchas telefónicas o de algunas manifestaciones de gente que ha habido ha declarar”. Este punto fue remarcado por el abogado, puesto que no hay muchas fuentes posibles para conocer datos precisos de la causa: de otros abogados o de gente del tribunal.

También Aliaga le había manifestado que “la Aduana te está cagando, tu abogado te está cagando”.

El abogado refirió también que, después de la curiosa visita, la hermana del funcionario aduanero, acompañada por el marido, se había reunido con Aliaga en un café de la quinta sección: “me contó que esa reunión había durado poco, porque llegó, se presentó, se levantó la camisa para mostrarle unas heridas, empezó a hablar mal que ‘a tu hermano lo están cagando de la aduana y el abogado lo está cagando’ y la que me había recomendado era la hermana, así que según el relato de la hermana, sé levantaron con el marido y se fueron; no sé si le llegó a pedir plata. Al que le pidió estoy seguro, porque me lo contó, él fue a Barón” relató De Casas.

Respecto de la reununcia a la defensa de Barón Knoll; De Casas dijo que “era un tema que se había charlado más de una vez, sobre todo después de mi regreso de la después de la feria, porque él tenía la sensación de que nos iba mal porque yo tenía mala relación con el juez. Esa es la sensación que tenía Barón; mi relación con el juez no era mala; era fría, distante, no era de confianza y lo cierto, es que cada cosa que pedíamos nos decía que no”.

Durante el testimonio se relevaron media docena de pedidos realizados por De Casas que no prosperaron. Luego empezaron a defender a Barón Knoll tres abogados que están acusados en la causa: Mariano Castro, Octavio Billi y Facundo Alzogaray y en junio de 2019, el detenido fue liberado.

Despúes de la renuncia al caso y la liberación, De Casas también mencionó que cuando ya se sabía que había una investigación en torno a Bento, se había juntado a tomar un café con Barón Knoll. En ese encuentro, el hombre le contó que cuando estaba detenido “fueron a su casa dos personas, que no identificó, yo tampoco sé quiénes eran, a hablar con la mujer para pedirle dinero y para amenazar al hijo. Me contó que le dijeron que lo estaban cagando, para usar la palabra exacta, de la Aduana y su abogado, que era yo”.

Entonces, De Casas dijo que “le sugerí que fuera a hablar a la Fiscalía con el doctor Vega, quien investigaba estos hechos, y le manifestaba esta situación, que por ahí le venía bien (para la causa de contrabando en la que estaba involucrado) y me dijo que no, que la mujer no quería que tenía miedo”.

Luego el abogado remarcó el contenido del mensaje que le pasaron a Barón Knoll, a la esposa y a la hermana, en todos los casos era el mismo.

La defensa pidió un careo entre testigos

Tras el testimonio de Carlos De Casas, fue el turno del ex director regional de la Aduana (2012-2014), Raúl Bustos Cara, quien fue consultado por la defensa del ex juez Walter Bento sobre un episodio ventilado en el expediente, en el que Juan Carlos Iñiguez le entregó un sobre con dinero a Walter Bento.

El abogado Felipe Salvarezza le preguntó si alguna vez había concurrido a ese club y Bustos Cara relató que él había sido remero de joven y que era socio del Club Mendoza de Regatas.

Luego el defensor de Bento preguntó si recordaba haber almorzado con el ex juez en el Golf y lo negó. Entonces le preguntó si había participado de un encuentro con Bento, en el que Juan Carlos Iñiguez, le entregara un sobre al entonces magistrado. Y Bustor Cara también lo negó.

Al terminar el testimonio, Salvarezza lanzó: “es necesario formular el pedido de un careo entre el doctor Bustos Cara e Íñiguez y en particular sobre la situación relacionada al Golf Club y a la entrega esta del sobre a nuestro asistido”.