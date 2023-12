Juicio a Bento: Pablo Cazabán declaró como testigo y desmintió a Diego Barrera

Una declaración particular se dio esta mañana en la reanudación del megajuicio que afronta el exjuez Walter Bento y 28 imputados más, involucrados en una asociación ilícita que se valía de cohechos.

Es que el abogado Pablo Cazabán, quién en la misma causa se desempeña como defensor de sus colegas Martín Ríos y Matías Aramayo, y del excomisario Gabriel Moschetti; hoy se cambió de silla y se sentó frente al Tribunal Oral Federal N° 2 como testigo. Había sido propuesto para tal función por la defensa de Bento, a cargo de Gustavo Gazali.

Cazabán fue involucrado por el “testigo estrella” Diego Barrera en medio del juicio y por eso se encargó de desligarse de tal acusación. Vale recordar que el condenado por el homicidio de Diego Aliaga (sindicado como mano derecha del exjuez) realizó una explosiva exposición que dio un giro de 180 grados, con respecto a lo declarado en la Instrucción.

Frente a las juezas aseguró que la causa había sido armada por el fiscal general Dante Vega y que lo habían “obligado” a declarar contra Bento, a cambio de beneficios judiciales para su familia, que también fue condenada por el secuestro y asesinato del despachante de aduanas.

El "testigo estrella" Diego Barrera. Foto: Orlando Pelichotti

En ese marco dijo que cuando Pablo Cazabán tomó su defensa en 2021, tras la salida de Antonio Carrizo, en una reunión le planteó: “Yo le digo hermano, mi mujer se está muriendo. ‘Tu mujer se está muriendo, pone 30 verdes y yo te consigo la domiciliaria con Vega’ esas fueron las palabras de Cazabán” acusó el testigo detenido.

Ante esto, Cazabán hoy en calidad de testigo, admitió que tomó su defensa en la causa que fue condenado y desarmó su testimonio. “Él dice que yo le insistía por los $30 mil dólares y que ese dinero se lo pedí para el doctor Dante Marcelo (Vega) y es mentira”, comenzó diciendo.

Entonces aclaró que él venía “molesto” tras dos reuniones que habían mantenido con su cliente, ya que ese dinero se trataba de sus honorarios y en el tercer encuentro le puso un límite: “pagame”, le dijo tajante. Según dijo Cazabán, había tomado su defensa y la de un familiar más por ese monto y aseguró que Barrera “siempre ponía alguna excusa para pagarme”.

“Él me preguntó ´¿mi familia sale 30 mil dólares?´ y yo le respondí que no. Esos eran mis honorarios. Fue la última conversación que tuvimos”, indicó el letrado.

Entonces la defensa de Bento le preguntó a Cazabán por qué había involucrado al fiscal Vega con ese dinero. “Barrera hacía referencia de que quería hablar con él, pero de otra cosa, de esta causa. Le dije: ´mirá, yo me concentro en esta causa. Todo lo que quieras hablar con Vega, hablalo con él pero no me mezcles las cosas´. Me ponía como condición para pagarme hablar con él”, sostuvo el abogado.

El fiscal Dante Vega Foto: Orlando Pelichotti

Y aseguró: “Me decía que quería hablar con el doctor Vega porque le habían incumplido algo pactado. Yo le dije ´mirá, eso es otro tema, no me lo mezcles´. El contenido de esa conversación fue este. No sé si estuvo confundido o miente, pero no es como él lo ha contado”.

El propio fiscal Vega le preguntó a Cazabán sí “¿los 30 mil con destino a mí, lo dijo Barrera o lo dijo usted?”. Entonces el abogado manifestó: “Lo que yo dije es que Barrera agrega en esta audiencia de debate que los 30 mil dólares eran para usted. Lo que yo aclaré es que él mezclaba los temas. Nosotros estábamos discutiendo estrategia procesal y yo le reclamaba mis honorarios. Ahí es cuando él me dice, ´¿mi familia vale 30 mil dólares?´ Y le dije, no eso valen mis honorarios”.

“Y ahí él me dijo que quería hablar con usted. Yo le decía que no mezclara las cosas. Nunca dijo que los 30 mil sean con destino a una persona, incluido a usted. Eran mis honorarios”, completó Cazabán. De la misma forma, negó haber “escuchado” sobre sobornos solicitados por el juez Bento.

Cazabán representa legalmente a los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo, quienes están acusados de trabajar en tercer orden para dos colegas suyos, Luciano Ortego y Jaime Alba, dentro de la estructura de una asociación ilícita que contactaba presos y cobraba por favores judiciales.

Puntualmente, a Ríos se lo acusa del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en cuatro hechos, todos a su vez en concurso real. A Aramayo, la figura delictiva que le recayó es la misma, pero en calidad de coautor de tres hechos.

Además de ellos, Cazaban defiende al comisario Gabriel Moschetti, quién se encuentra detenido e imputado por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con violación de secretos, este a su vez en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público.