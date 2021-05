Carrió cargó contra Macri: “Si soy una líder de convicciones, no me puedo ir a vacunar a Miami”

Elisa Carrió cuestionó al expresidente Mauricio Macri por decidir vacunarse contra el Covid-19 en Miami (Estados Unidos) y no esperar su turno en Argentina. Además, brindó algunas definiciones sobre el armado de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones.

En una entrevista con La Nación, publicada este domingo, la líder de la Coalición Cívica pidió evitar las internas en las PASO de 2021.

“La reunión que tuvimos con Horacio [Rodríguez Larreta] y María Eugenia [Vidal] el jueves fue para sostener la unidad y entender lo profundo del dolor que vive la Argentina. Tenemos que tratar de ir a la unidad del país. Y en Juntos por el Cambio decidimos hacer un grupo muy amplio que vaya la unidad, porque no podemos exponer lo peor de nosotros para ver quién tiene un cargo”, declaró.

Sobre Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Carrió lanzó: “Patricia es sincera en lo que plantea. La conozco hace mucho tiempo. El problema es que, a veces, hay que poder parar”.

Pero las mayores críticas cayeron sobre Macri, su aliado político en 2015. El principal cuestionamiento de Carrió hacia el exmandatario se dirigió hacia la vacunación en EE.UU. y no en Argentina.

Carrió pidió unidad en JxC de cara a las PASO - Clarín

“Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo”, arremetió.

Carrió aclaró que no le pareció mal que Macri haya viajado al exterior, sino que le molestó su postura contradictoria. “No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. [Raúl] Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir”, dijo.

Aseguró que hace mucho no habla con Macri, pero que no sabe si él tiene chances de volver al poder en 2023. “Nadie sabe en la Argentina lo que va a pasar mañana, ¿cómo alguien va a saber lo que va a pasar en tres años?”, añadió.

Por último, en referencia a “Primer tiempo”, el libro del exjefe de Estado, Carrió manifestó: “No leo porque no veo. Si no lo ponen en audiotexto, estoy perdida. Yo veo películas alemanas de amor”.