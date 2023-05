Carlos Maslatón, exaliado de Milei, alabó a Cristina Kirchner y reveló detalles íntimos de su encuentro

La entrevista de ayer por la noche en el programa Duro De Domar (DDD), en el cual la vicepresidenta Cristina Kirchner visitó el canal C5N, tuvo un elogio inesperado. En diálogo con Pablo Duggan, la titular del Senado se refirió en buenos términos al abogado liberal Carlos Maslatón, quien fue aliado de Javier Milei.

“Me encanta Maslatón, no pienso en nada como él, pero me encanta”, manifestó la vicepresidenta mientras el periodista Pablo Duggan, conductor del programa y quien la entrevistó mano a mano. Al respecto, el conductor agregó, entre risas, “que lío se va a armar”, a lo que Cristina Kirchner repitió: “Me encanta Maslatón, me encanta, me divierte mucho”.

Luego, Duggan señaló con el dedo hacia detrás de cámara y le dijo a la vicepresidenta: “Está por ahí, festejando, te quiere conocer”. A modo de presagio y con el abogado dando vueltas por el estudio, la entrevista de la funcionaria finalizaría con una foto de ambos.

Una vez terminada la entrevista, y ante la presencia de los demás panelistas del ciclo, Maslatón habló sobre la vicepresidenta. “Ella tiene las condiciones para combinar desarrollo capitalista, porque ella lo es, con justicia social peronista: no hay nadie que lo pueda interpretar como ella, lamento que no se pueda presentar, será la proscripción o temas personales”, manifestó el analista financiero.

Y continuó: “A veces los políticos se quieren quedar a un costado, a veces quieren esperar, en el caso de ella, dirigir de afuera. Puede haber un evento extraordinario el 25 de mayo, yo no lo sé”.

”¿Qué interpretaste por “me encanta Maslatón?”, lo chicaneó Duggan al columnistas del programa, ante las risas y bullicio de sus compañeros de pantalla.

Carlos Maslatón junto a Cristina Kirchner tras la entrevista en Duro de Domar. Foto: Twitter/@CarlosMaslaton

A propósito, el referente libertario comenzó diciendo “hablemos seriamente”, por lo que agregó: “No es que está de acuerdo con lo que yo pienso, y eso lo dijo, creo que se identifica conmigo y yo con ella por la metodología política y de respeto al pensamiento del otro. Y convivencia en un ambiente democrático entre personas que piensan diferente y eso, hoy en día, es un valor”.

“En una era de la grieta, en donde hay insultos, tratando de matar y cosas que creíamos archivadas, pensábamos que el pacto político del año 1983 era definitivo. Yo soy demócrata y ella es demócrata. Y destaco el pacifismo de ella”, completó el abogado.

Como una autocrítica, Maslatón concluyó: “Allá por 2011, 2012, 2013, pensábamos que el kirchnerismo no era democrático y no era pacífico. Ella demostró que sí lo era. En esa época, que nosotros pensábamos que era una especie de chavismo argentino, no era así. Esa época la interpretamos mal lo que éramos de la derecha liberal. Ella es una persona pacifista”, cerró.

Declaración de Cristina Kirchner sobre Maslatón, en DDD. Foto: C5N

Tras viralizarse la foto, Maslatón aclaró a Urbana Play que “es la primera vez que la veo en persona. La verdad es que fue algo inesperado. En las últimas horas me preguntaron qué significaba esto y yo la interpretación que doy es que es un reconocimiento de una gran militante política a un militante político por la forma de expresarse y por coincidencias metodológicas, no de programa de gobierno”.

Al respecto, el panelista de DDD continuó: “Por quizás actuar, en mi caso, desde un punto de vista no grieta, no gorila. Yo soy liberal y muchas veces los peronistas piensan que los liberales son antiperonistas. Bueno, yo pertenezco a una corriente liberal histórica, no antiperonista, de comprensión de lo que fue el gran partido nacional y quizás es eso lo que a ella le ha llamado la atención y dijo: ‘Bueno, aprovecho que en Duro de Domar hay un panelista liberal y me voy a mandar una frase’. Supongo que fue una cosa espontánea”.

Además, el abogado puntualizó sobre el encuentro que mantuvieron fuera de cámara: “Fue un saludo frente a todos los demás. Le dije: ‘Gracias por la mención, le deseo mucha suerte’. Le dije: ‘Yo creo que usted tiene que ser candidata este año, me parece que equilibra el sistema político’ pero bueno, la decisión está tomada”.

