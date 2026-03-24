En fotos: multitud en Plaza de Mayo por el Día de la Memoria y fuerte reclamo por los desaparecidos

Así como en la plaza ubicada frente a Casa Rosada, también hay manifestaciones en distintas ciudades del país, a 50 años del 24 de marzo de 1976.

Organismos de derechos humanos realizarán hoy la marcha en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, que en esta oportunidad tendrá una simbología especial por cumplirse 50 años. En ese marco se realizarán movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, mientras que la principal convocatoria, como siempre, será en la histórica plaza frente a la Casa Rosada.

Organismos de derechos humanos realizarán hoy la marcha en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, que en esta oportunidad tendrá una simbología especial por cumplirse 50 años. En ese marco se realizarán movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, mientras que la principal convocatoria, como siempre, será en la histórica plaza frente a la Casa Rosada.

Una gran movilización se realiza este 24 de marzo en Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, en donde organizaciones de derechos humanos encabezan el acto central para recordar a las víctimas de la última dictadura militar.

Marcada por los 50 años del golpe de Estado, la jornada que conmemora el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” también incluye marchas en distintos puntos de Argentina. En Mendoza comenzará a las 18 en el kilómetro cero (San Martín y Garibaldi) para culminar en la Casa de Gobierno.

Durante el encuentro principal, se leyó un documento conjunto en el que se volvió a condenar los crímenes cometidos durante el régimen y se reforzó el reclamo por memoria, verdad y justicia, con especial énfasis en la búsqueda de personas apropiadas.

En fotos, la marcha por el Día de la Memoria La Plaza de Mayo se vio colmada por militantes de derechos humanos y agrupaciones políticas. En paralelo, sectores ligados al kirchnerismo -que partieron desde la exESMA- pasaron por el edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La exmandataria salió a saludarlos desde el balcón.

Las organizaciones vinculadas a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron el acto cerca de las 16.30, en el marco del 50° aniversario del golpe militar. Uno de los primeros mensajes desde el escenario remarcó el valor de la democracia y la necesidad de sostenerla.