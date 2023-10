Carlos Balter: “El Partido Demócrata es anterior a Javier Milei”

El domingo pasado los argentinos participaron en las elecciones generales presidenciales, en la cual no hubo ganador en primera vuelta, y todo se definirá en un balotaje entre Sergio Massa, de Unión por la Patria; y Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Al margen del resultado nacional, en Mendoza La Libertad Avanza sorprendió al ganar de forma contundente frente al peronismo y también Juntos por el Cambio, que supo ser un bastión en esta jurisdicción.

Carlos Balter, presidente del Partido Demócrata (PD) Nacional, fue uno de los principales dirigentes que propiciaron el acuerdo con Milei. En la provincia, lograron el 42%, y un punto más para diputados nacionales, logrando 3 de 5 bancas en juego.

En una entrevista con Los Andes, manifestó que ahora se abre un “nuevo escenario” en el cual augura que el espíritu opositor a la Nación primará en Mendoza. También criticó al radicalismo local por su “neutralidad” y dijo que es la elección más importante “en los últimos 70 años”.

En el plano local, puso en duda la constitución del bloque de La Unión Mendocina, sobre todo por la neutralidad de Omar De Marchi y la alineación de algunos legisladores electos al massismo (como Jorge Difonso.

-¿Qué tan importante fue la victoria de La Libertad Avanza en Mendoza?

-Fue realmente muy buena, porque triunfamos en 15 departamentos salvo Santa Rosa, La Paz y Capital. Ganamos 3 diputados nacionales, que es una cifra muy representativa. Por otra parte, es la primera elección que pierde la Unión Cívica Radical en casi 12 años. En definitiva, me parece un cambio de tendencia y de rumbo significativo para los mendocinos que buscan que realmente cambie la situación, que es angustiante, no solamente en el país, sino también en la provincia.

-¿Cambia el panorama de aquí al 19 de noviembre?

-Por supuesto. Hemos comenzado a trazar una nueva estrategia porque es una elección distinta. Hasta el domingo había tres opciones. Una que era la continuidad del kirchnerismo, del populismo, de la inflación, de la marginación, de la pobreza. Y enfrente había dos posibilidades, con diferencias y matices, pero que impulsaban el cambio. Ahora queda una sola posibilidad de cambio, que es la que encabeza Javier Milei. Por lo tanto, la estrategia de la campaña, el trabajo que se debe hacer de persuasión, es de lograr que ese 63% que se expresó en contra del gobierno y votaron a favor de un cambio, poder canalizarlo hacia el desafío de la elección.

-¿Qué opina sobre la neutralidad que planteó Cornejo, Suárez e intendentes radicales?

-No creo que haya dirigentes que puedan ordenar el voto de quienes han confiado en ellos. Nadie es dueño del voto más que la propia gente. Lo que ha quedado claro es que se quiere un cambio. Y para el 19 el único cambio es Milei, no hay otra alternativa. Creo que el hecho de manifestarse neutrales, es que no saldrán a militar una candidatura. Pero el voto de la gente creo que ya está decidido y determinado. Aquellos que votaron por Patricia Bullrich realmente votaron por la antítesis de lo que plantea Massa.

-¿Fue una posición tibia la del radicalismo?

-A mí me extraña de ellos porque siempre han propuesto el cambio y han enfrentado al kirchnerismo, salvo cuando hicieron la fórmula de Cristina, Cobos y Vos. Pero creo también que hay muchos dirigentes encabezados por Luis Petri, que obtuvo el 40% de los votos del radicalismo en las PASO provinciales, que se han manifestado abiertamente a favor de la fórmula de Milei. Hay muchos radicales que abiertamente van a apoyar a Milei porque son conscientes del peligro que encierra Massa para la república.

No hace falta describir la situación en la que estamos, es preocupante. Uno lo ve en el “plan platita” y en el accionar de los aparatos. Utilizaron la totalidad de los recursos del Estado para ganar votos y nadie puede competir con semejante maquinaria de dinero.

-¿Hay algún tipo de autocrítica por parte de La Libertad Avanza al no haber podido ganar?

-Por supuesto, la autocrítica la hacemos en cuando a la fiscalización. Hay un estudio que se está haciendo donde hay los primeros resultados de las mesas en puntos del país donde Massa ha obtenido más del 90% de los votos. Es una luz que nos indica peligro. Y creo por otro lado que tiene que haber una respuesta más contundente en el tema de las propuestas nuestras, que han puesto en duda algunos votantes.

Pero es importante saber que el 63% del país se manifestó por el cambio, motivo por el cual es totalmente previsible que Milei puede ganar la segunda vuelta. Yo creo y estoy convencido que Milei va a ser el presidente el 19 de noviembre.

-¿Por qué Mendoza fue una de las jurisdicciones donde mejor le fue a Milei?

-Porque el trabajo territorial fue mucho más significativo que en otros lugares; hay una tradición en la provincia que acompaña estas ideas. Pero además es porque la provincia no está bien desde hace años; hoy estamos relegados con la realidad que vive San Luis o San Juan. Vemos la migración, por ejemplo, de profesionales, que se van al exterior o a trabajar a las provincias vecinas. Creo que por eso se nota esta tendencia a acompañar un cambio, y la única fórmula que manifiesta ese cambio es la de Milei.

-¿Cuál es el rol que jugó el PD dentro de lo que fue el armado de La Libertad Avanza?

-El PD fue el primer partido que apoyó a Milei cuando aún no era candidato. Nosotros hicimos una convención del PD Nacional a finales del 2021, donde manifestamos que en el caso de que el ciudadano Milei inscribiera su candidatura para presidente, los demócratas del país íbamos a acompañarlo. Afortunadamente creo que los hechos han dado la razón a los convencionales que sostuvieron esa posición.

-¿Cómo es la relación entre el PD y La Libertad Avanza? ¿tienen diferencias o comparten todo lo que se propone?

-Nosotros somos anteriores a Milei. Él resume su propuesta en la defensa de la Constitución de 1853 y los principios alberdianos. Y nosotros somos anteriores a Milei porque defendemos nuestro partido que tiene más de 100 años. Siempre hemos defendido esos principios y es la gran coincidencia que tenemos con La Libertad Avanza. Por supuesto que tenemos diferencias, pero nos unen los principios. Además, salvo la campaña que sufrimos nosotros en Mendoza en 2001, que fue realmente impiadosa, no recuerdo una campaña de la virulencia y de la magnitud que ha sufrido Milei. Basta que él diga una cosa o desmienta titulares para que digan otra cosa en los medios

-¿Los legisladores del PD van a estar alineados completamente a La Libertad Avanza?

-El partido y los legisladores van a apoyar todos los proyectos de transformación que sean necesarios para que se pueda cumplir con el plan de gobierno y cambiar la situación en la Argentina. Naturalmente que si el día de mañana apareciera algo que fuera en contra de los principios del partido, nuestros legisladores van a reaccionar en ese sentido, pero no veo que eso pueda ocurrir. El partido está consustanciado con esta necesidad de transformación que tiene la Argentina, con esta necesidad de lograr combatir violentamente la inflación que está exponiendo a la sociedad, porque la clase media en la Argentina está desapareciendo vertiginosamente.

-¿Se reconfigura el partido a nivel provincial con la presencia nacional?

-Nuestro partido es característicamente provincial, pero en sus orígenes somos un partido nacional, que es lo que hemos podido reconstruir. El partido tiene vocación de participación en lo nacional. Lo importante es que además el partido tiene presencia en la Legislatura. Nuestro presidente, Armando Magistretti, ingresará hora como senador; y también tenemos presencia en muchos concejos deliberantes. De a poco vamos a poder recuperar el protagonismo que en su momento supo tener el partido como tercera fuerza.

Elecciones PASO Primarias , abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2023 Sede del Partido Demócrata Carlos Balter y Omar de Marchi Foto: Orlando Pelichotti

-Le pregunto ahora por La Unión Mendocina ¿Sorprende el mensaje de neutralidad de De Marchi en el balotaje?

-La Unión Mendocina no es un partido, fue una coalición que se formó para una elección. Y como son las coaliciones, como fue Cambia Mendoza, también fue una coalición que se formó para un hecho electoral. Cuando no se cumplió con el programa que nosotros habíamos firmado en su momento en Cambia Mendoza, nos retiramos del plan electoral.

-¿Van a seguir en la coalición teniendo en cuenta que hay varios dirigentes que están explícitamente haciendo campaña por Sergio Massa?

-No, la coalición terminó con la elección, se constituyó para eso.

-Pero el 10 de diciembre cuando asuma Magistretti en el Senado ¿va a conformar un bloque con el resto de los dirigentes de La Unión Mendocina o solo PD?

-Va a constituir el bloque del PD, después, si se genera un bloque habrá que ver las coincidencias que haya. Nosotros siempre decimos que los legisladores tienen independencia en la medida en que cumplan con la posición histórica de nuestro partido. Pero si hay diferencias, no creo que se puedan constituir. Ya por lo pronto hay quienes apoyan la candidatura de Massa y son diferencias que no sé si son salvables. Estas diferencias no sé si van a permitir constituir un solo bloque.

-¿Debería volver De Marchi al PD?

-Por supuesto, a nosotros nunca nos hubiese gustado que se fuera quien fue presidente del partido, e intendente por el partido. Fue concejal, legislador provincial y también nacional por el PD, y realmente sería muy bueno que todos aquellos que en su momento se fueron y crean conveniente volver, lo hagan. El partido va a estar gustoso de recibirlos. Hoy hay un partido histórico que defiende los intereses de la provincia y que ahora encabeza los cambios que necesita la Argentina para volver a ser esa potencia que supo ser.

-¿Qué tan importante es este balotaje para el futuro del país?

-Creo que es lo más relevante de lo que se ha votado creo que en los últimos 70 años. Queremos trabajar para el inicio de la transformación verdadera del país hacia un futuro de jóvenes que no piensen en irse de la Argentina. Hoy las expectativas de futuro para la gente joven son muy pocas y creo que esta elección pone a prueba el futuro del país.

Perfil

Edad: 73 años. Tiene 5 hijos y 8 nietos

Profesión: Contador Público Nacional egresado de la Universidad Nacional de Cuyo

Cargos. Es presidente del PD Nacional. Fue diputado provincial y dos veces diputado nacional. En varias oportunidades tuvo cargos partidarios.