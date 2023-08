Cambia Mendoza asegura que orilla los 40 puntos y Bullrich supera ampliamente en votos a Rodríguez Larreta

Con el cierre de la votación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, en la provincia, el Frente Cambia Mendoza pretende volver a mantener las victorias que ha tenido tanto en las presidenciales del 2021; como así también las primarias provinciales de este 11 de junio.

El búnker donde esperan los resultados es el tradicional comité radical del microcentro mendocino, donde la lista a diputados nacionales, liderada por los radicales Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Víctor Ibáñez, intentará en las generales del 22 de octubre lograr el ingreso de la mayor cantidad de legisladores, para mantener la hegemonía de legisladores.

Según información extraoficial, Cambia Mendoza llegaría a promediar los 40 puntos de estas votaciones, por lo que sería el frente más votado. No obstante, aún no se sabe en términos de precandidatos, si Patricia Bullrich pudo doblegar o no a Javier Milei, precandidato a presidente de La Libertad Avanza y que ha sido la sorpresa en la provincia.

Búnker de Cambia Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

No obstante, en términos internos, según los datos de la reposición de boletas dentro del territorio provincial, indicaron que Bullrich llegaría a los 28 puntos, bien por delante del jefe de gobierno de la CABA, Rodríguez Larreta, que tendría unos 12 puntos.

El voto de los precandidatos de Cambia Mendoza

Votó Luis Petri: “Es una elección bisagra”

El precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, en la interna de Juntos por el Cambio, votó este domingo, a las 9, en la escuela Simón Bolivar, del departamento mendocino de San Martín.

Luis Petri, el único mendocino que integra una fórmula nacional, llegó acompañado por parte de su familia. Luego de sufragar, Petri habló con la prensa y aseguró: “Estamos muy contentos, tenemos expectativa. Es un día de mucha emoción. Estamos muy tranquilos. Es una elección bisagra. Tenemos que trabajar por los millones de argentinos que están desesperanzados”.

También indicó que “hay que mejorar la Argentina para nuestros jóvenes, hay que lograr un país que les de oportunidades. La gente está angustiada, tiene bronca y hay que transformarla en esperanza. Es por eso que los invito a todos a votar, es trascendental. Si no votan, otros votan por ellos. Con su voto definen el destino del país. Hay que respetar la veda electora. Hay que respetar el acto eleccionario. Estamos a 40 años de la vuelta de la democracia y es importante participar”.

Luis Petri También sostuvo que “hay que lograr la boleta única en todo el país, como lo tenemos en Mendoza”. Y concluyó: “La mejor cábala es confiar en la gente”.

Lisandro Nieri votó en Luján de Cuyo

El precandidato a diputado nacional emitió su sufragio en el Colegio San Nicolás, de Chacras de Coria. Aprovechó para invitar a la población a asistir a votar.

“La votación es importantísima. Que la gente venga a votar, porque es el momento que da la democracia para eso, para expresarse. Yo lo vivo muy contento, con mucho optimismo, de que ojalá hoy sea el primer día para que, partir del 10 de diciembre, tengamos un país más normal”, comentó Nieri.

El precandidato se refirió también al sistema de votación. “Creo que tarde o temprano vamos a estar todos votando con boleta única. Son cambios que ha tenido Mendoza y sin duda los vamos a ir viendo en el país.”

El voto de Patricia Giménez

Cerca de las 12, en la escuela Teresa O’Connor, de Luján de Cuyo, emitió su voto la precandidata a diputada nacional Patricia Giménez. La referente radical, que acompañó a Luis Petri en las PASO a gobernador, hoy es segunda en la lista unificada al Congreso de Juntos por el Cambio.

Al llegar a la escuela, acompañada por su familia , se mostró feliz y emocionada. “Son 40 años de democracia. Votar me pone feliz. Es un deber y un derecho que hago en cada elección con mucho orgullo”.

Giménez, que va segunda en la lista luego de Lisandro Nieri, se mostró con muchas expectativas por los resultados. Le pidió a la ciudadanía que ejerza su derecho y que vaya a votar. “Al país lo cambiamos eligiendo, votando. Es muy importante que todos participen”.

Victor Ibañez emitió su voto en Guaymallén

El precandidato a diputado nacional por Cambia Mendoza, se dirigió a las urnas, alrededor de las 13, en la Escuela Bernardo Razquin, del distrito de San Francisco Del Monte, Guaymallén.

El actual ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia comentó que la jornada electoral viene muy bien. “No tenemos conocimiento de denuncias ni de alguna cuestión complicada, por el contrario, sé que las autoridades de mesas están todas constituidas. Estoy en contacto con el juez federal con competencia electoral”.

El funcionario enfatizó en que la boleta única en Mendoza funcionó de una manera muy satisfactoria. “Las colas, las demoras, las posibilidades que existen de conductas contrarias, digamos, a los buenos hábitos con la boleta son cosas que se ven en este tipo de sistemas. Con la boleta única todo eso cambió”.

“Yo creo que frente a escenarios como estos, donde se define el futuro del país, los funcionarios electivos y no electivos, tenemos que dar el ejemplo. Me parece que si realmente en la Argentina pasa lo que pasa y estamos frente a escenarios tan complejos, hay que votar”, agregó Ibañez.

Votó Cornejo: “Espero que sea una jornada auténticamente democrática, sin problemas”

Acompañado por su hijo, el candidato a Gobernador por el frente Cambia Mendoza emitió su voto y expresó su deseo de que la jornada electoral se desarrolle con normalidad. “Ojalá que no haya ningún inconveniente y que la gente vote con libertad, que ejerza su derecho, en libertad y sin inconvenientes.”

Respecto al sistema de votación, Cornejo agregó: “Yo creo que se va a ir terminando esta forma un poco anacrónicas de voto, tengo la esperanza de que, en el futuro, si la economía se normaliza, vamos a ir a un voto electrónico, con todos los controles.”

En diálogo con la prensa, Cornejo también se refirió a los hechos de violencia, en el país: “Hay mucha violencia en la Argentina, en todos lados. Hay que erradicarla, lamentablemente eso es un balance muy negativo, mucha violencia social. Ojalá podamos resolverlo. Si hay políticas concretas, inteligentes, de un estado bien organizado, creo que se pueden ir bajando. En Mendoza, los delitos violentos se pudieron bajar, pero sigue habiendo violencia también en Mendoza, así que tenemos que hacer un máximo esfuerzo.”

Alfredo Cornejo también habló de las campañas, a nivel nacional. “Los dirigentes tienen que estar obligados a dar el ejemplo, de respetar las leyes. La verdad es que es inevitable, en el mundo, las campañas sucias en redes sociales, escondidos en la información falsa. Por eso es muy importante que existan medios de comunicación independiente.”

“Para Mendoza es muy importante que haya un cambio, ojalá podamos cerrar esta etapa de kirchnerismo gobernando el país, ojalá los argentinos cierren esa etapa, empiezan a cerrarla en agosto, donde se ha deteriorado la economía, se ha empobrecido el país”, finalizó Cornejo, violando la veda electoral.

Hebe Casado votó en San Rafael

Tras emitir su sufragio, la candidata a vicegobernadora por el frente Cambia Mendoza comentó que “hoy es un día muy importante para la Argentina. Son elecciones nacionales y esperamos que la gente acuda a votar masivamente, ya que significan el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de la economía de este país”.

Casado agregó que si bien las elecciones definitivas son en octubre, “estas ya marcan una tendencia. Yo siempre tengo esperanza en los argentinos. Confío en su criterio y confío en su deseo de tener un país mejor, recuperar este país que han devastado. Entonces, confío plenamente en cada uno de los argentinos, en su decisión y en su libertad para ir a votar. Es importante ejercer el derecho al voto, es importante ser activa en el futuro del país. Y la verdad es que cuidar la democracia significa esto, ejercer un derecho que es el voto.”

La candidata a gobernadora finalizó: “La gente está agobiada por los problemas económicos, fundamentalmente. A cada uno de nosotros nos cuesta mucho, todas las semanas o todos los días, ir al supermercado o ir al mercadito y no saber cuánto vamos a poder comprar. Entonces la gente está preocupada por eso, por el día a día, por llegar, porque los hijos no se le vayan. Preocupada por los hijos que ya se le fueron. Preocupada por la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana.”