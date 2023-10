Bullrich sale a la caza de votos de Milei y busca capitalizar la indignación por el caso Insaurralde

Tras un discurso que venía focalizándose en “terminar con el kirchnerismo”, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sale a la conquista de votos del libertario Javier Milei y busca capitalizar la ola de indignación que generó el escándalo del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, con el objetivo de colarse en el balotaje.

Mientras en su equipo terminan de analizar el desempeño en el primer debate presidencial, Bullrich afina su estrategia de cara al segundo, que tendrá lugar el próximo domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A la vez, continúa con sus recorridas proselitistas, que este martes se concentraron en provincia de Buenos Aires.

Consciente de que quedar afuera de una eventual segunda vuelta podría hacer implosionar Juntos por el Cambio, Bullrich no tiene margen de error y por eso intentará captar a votantes que quieren un cambio “seguro” y “duradero”, y no “improvisado”. Fue lo que se habló en una reunión del Consejo Nacional del PRO donde participaron sus principales figuras, entre ellas el expresidente Mauricio Macri por zoom.

Aunque no dejará de apuntar contra el oficialismo, sobre todo en medio del caso Insaurralde, se espera que Bullrich refuerce, en la recta final de la campaña, sus dardos contra Milei, mostrando las “inconsistencias” de su programa de gobierno, pero sobre todo sus “contradicciones”.

En esa línea fue que Bullrich salió a contestarle a Milei por X (exTwitter) luego de que, en una entrevista con el canal A24, el libertario la acusara de “poner bombas en jardines de infantes” durante su etapa como “montonera”.

“Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí. Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas”, advirtió.

Y agregó: “De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante”.

Paralelamente, desde Juntos por el Cambio viralizaron un video que compila viejas declaraciones periodísticas de Milei sobre Bullrich, donde él la definía como “una persona honesta, que va de frente” y reconocía que mantienen una “buena relación” y que hasta le tiene “aprecio”.

“Hace pocos meses, Milei hablaba maravillas de Bullrich, y de pronto empezó un nivel de ataque constante, hasta la última barbaridad, que cruzó todos los límites. Esto marca un vaivén en sus ideas muy preocupante”, señaló a Radio 10 el titular del PRO, Federico Angelini.

El diputado nacional por Santa Fe subrayó que “un presidente de la Nación tiene que tener templanza y madurez para enfrentar los problemas. Alguien que dice cualquier cosa en cualquier lugar y que cambia de idea como cambia de ropa, es preocupante. Lo único que hace es demostrar que no está preparado para gobernar la Argentina”.

En el primer debate presidencial, en el que Bullrich dijo sufrir una fuerte gripe, las críticas a Milei apuntaron a la dolarización (“te prometieron la dolarización, pero sin dólares no se puede dolarizar”), a la eliminación del Banco Central, a los vouchers educativos (“andá con el voucher a la Puna, donde hay una escuela”) y a la alianza con el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo.

En tanto, Bullrich dejó expuesta su debilidad en el frente económico al no dar precisiones cuando Milei le preguntó dos veces “qué va a hacer con las Leliqs, que es emisión monetaria futura”. El libertario advirtió que la exministra “responde con la sarasa del plan integral” pero “ninguno de los chantas que tiene como economistas dijo qué van a hacer con las Leliqs”.

Por otra parte, la candidata de Juntos por el Cambio perdió la oportunidad de ser más directa contra Massa por el caso Insaurralde: apenas hizo una mención pasajera y, cuando tuvo un mano a mano con el postulante de Unión por la Patria, le hizo una pregunta diluida (“¿Mejor que decir es hacer?”).

Nuevo spot

Bullrich lanzó este martes un nuevo spot de campaña con la participación de los ocho gobernadores actuales y electos de Juntos por el Cambio, además de los candidatos Néstor Grindetti (Buenos Aires) Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Rios) y Flavio Fama (Catamarca), el aspirante a vicepresidente Luis Petri y el economista Carlos Melconian.

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

El 22 de octubre estamos frente a la oportunidad histórica de lograr transformaciones duraderas con poder político propio, con gobernadores, más de 500 intendentes y con mayorías en el Congreso. Esa es la fuerza de JxC.#EsAhora. Y es para siempre. 🇦🇷 pic.twitter.com/JBSQMhPeO6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 3, 2023

“Más de 10 gobernadores, más de 500 intendentes. Una oportunidad histórica para cambiar el país para siempre”, reza el video que comenzó a circular en redes sociales, con el que se busca exhibir el “músculo político” de la coalición.

Allí hablan los mandatarios electos Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), además del actual gobernador correntino Gustavo Valdés.

