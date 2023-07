La precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, volvió a decir que, si es electa presidenta, levantará el cepo al dólar “lo más rápido posible” y anticipó que buscará en el inicio de una eventual gestión “un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” con el propósito de blindar de dólares a la economía argentina. Esta propuesta fue duramente cuestionada no exactamente por el kirchnerismo, sino por Horacio Rodríguez Larreta, rival de Bullrich en la interna de JxC.

“Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible”, señaló Bullrich en declaraciones formuladas el lunes en LN+, ampliando lo que había planteado durante la mañana, en su discurso en la Exposición Rural, en el barrio porteño de Palermo.

Insistió en plantear que, en caso de imponerse en la interna de Juntos por el Cambio y luego en los comicios generales, lo que haría en un eventual gobierno será “levantar el cepo lo más rápido posible”.

”En este último año, esas restricciones se llevaron 18.000 millones de dólares. Es como un ‘pacman’, que se alimenta con dólares y más dólares”, sostuvo.

“Abrir el cepo lo más rápido posible es poner las cosas en orden”, aseguró la precandidata de JxC.

Bullrich propuso un “blindaje” para salir rápido del cepo y Larreta la chicaneó: “Como De La Rúa”

Esta vez, quien salió al cruce en duros términos fue Horacio Rodríguez Larreta, competidor de Bullrich en la interna de las PASO. Dijo que el blindaje propuesto por Bullrich sería pedirle “otro préstamo” al organismo internacional y asoció a su rival al pasado con Fernando de la Rúa y la crisis de 2001.

“Blindaje lo hizo [Fernando] De la Rúa. No vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vas a repetir el blindaje de la época de De la Rúa? ¿Cómo terminó De la Rúa después del blindaje?”, planteó Larreta en diálogo con CNN Radio.

“¿Vamos a pedirle otro préstamo más al Fondo? ¿Esas son las soluciones?”, cuestionó el jefe de Gobierno porteño.

“Seamos realistas, miremos el balance del Banco Central: es cero. No es un nuevo acuerdo sino que es un nuevo préstamo del Fondo. ¿Así vamos a arrancar el el gobierno?”, aseveró.

Para reforzar su postura en contra de Bullrich, Larreta sumó: “¿Por qué no hacemos los deberes los argentinos de una vez por todas? Tenemos que equilibrar el déficit y por supuesto ir levantando el cepo. Tampoco es blanco o negro, lo podés ir desmantelando. Hay medidas que sí podés tomar el primer día, de algún tipo de flexibilización, pero levantar el cepo sin dólares en el Banco Central no escuché a ningún economista que lo diga”.

Larreta aseguró que lo primero es “recomponer las reservas del Banco Central y la confianza, que no es algo matemático”.

“Cuando me pregunten qué día levantan el cepo, tampoco es serio contestar eso porque la reconstrucción de confianza no es matemática. Lo vamos a hacer lo antes posible, pero no es serio decirle a la gente que con cero dólares, como tenés hoy, vas a levantar el cepo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan las empresas y te pidan los dólares para mandar a sus casas matrices por dividendos o para pagar insumos? ¿Quién se los va a dar, si no hay? Hablemos en serio”, aportó al debate.

