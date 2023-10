Bullrich cerró su campaña junto a Macri y Larreta: la “penúltima estación” y el regreso del “sí se puede”

Demostración de músculo político, foto de unidad y críticas lapidarias a la “corrupción kirchnerista” y al “salto al vacío” que representa Javier Milei: con todos esos condimentos, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cerró su campaña este jueves. Fue en un acto donde habló de la elección del domingo como la “penúltima estación” y volvió la arenga del “sí se puede” con la mira puesta en entrar al balotaje.

En una plaza ambientada con banderas argentinas en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, Bullrich subió al escenario al ritmo de “Tan Biónica”, la banda “pop” que supo acompañar los festejos electorales macristas. Apretujados en unos pocos metros, se ubicaron el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otras figuras de Juntos por el Cambio.

Entre ellas, estuvieron los candidatos a vicepresidente, Luis Petri, y a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti; el economista Carlos Melconian; los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Hernán Lombardi, José Luis Espert y Mónica Frade; la exvicepresidenta Gabriela Michetti; el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad; el auditor general de la Nación Miguel Pichetto; y el dirigente mendocino Ernesto Sanz.

“Estamos en la penúltima estación, porque la última es ganando el balotaje y la presidencia”, afirmó Bullrich. “O en primera vuelta, quizás”, se apuró a agregar, al inicio de un enérgico discurso de media hora donde buscó mostrarse como “la opción de cambio real” y repartió críticas contra Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

La candidata volvió a vincular a ambos rivales con las “mafias”: “Yo luché siempre contra las mafias, los conozco a todos, conozco a los Moyanos que están del lado de Massa y conozco a los Barrionuevos que están del lado de Milei. Los conozco bien y sé lo que son capaces de hacer con tal de quedarse con el poder”.

Sobre Massa, insistió con una frase que acuñó en el segundo debate presidencial: “Sacó las papas del fuego y nos hizo puré”. “Es el peor ministro de Economía que hemos tenido y estamos cada día peor”, lamentó, y sostuvo: “Estamos ante una oportunidad histórica: es la primera vez que hoy les podemos decir a los ciudadanos que el cambio tiene más fuerza que el kirchnerismo”.

Al referirse a Milei, cuestionó su idea de romper con el Vaticano y sus propuestas sobre venta de órganos y libre portación de armas. “Queremos una sociedad civilizada, no la ley de la selva”, sentenció, y luego, para graficar el grado de “improvisación” del libertario, preguntó: “Mamás, papás, abuelos: ¿ustedes tirarían a un chico una pileta vacía para que se rompa la cabeza?”.

Por otra parte, hizo un fuerte llamado al voto en provincia de Buenos Aires: “Tenemos que recordar, cada uno de ustedes, que la provincia y cada intendencia se gana por un voto. Acá no hay balotaje. Por eso es importante, el domingo, llevar a todo el mundo a votar, porque el domingo tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires”.

“Pornografía brutal”

Bullrich buscó un golpe de efecto al elegir como destino de su última actividad proselitista Lomas de Zamora, territorio de Martín Insaurralde, el funcionario que tuvo que abandonar el Gabinete bonaerense tras el escándalo por el viaje que realizó en un yate de lujo por Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.

La ciudad fue bautizada como “capital nacional de la corrupción” por el diputado Lombardi, que condujo el acto. Luego, Bullrich subió la apuesta y calificó el episodio de Insaurralde como “pornografía brutal”. No pasó mucho tiempo hasta que los vecinos presentes comenzaran a gritar: “¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!”.

“Un día del yate de Insaurralde son siete años de tu jubilación. ¡Siete años! Hay que ser caradura para no entender el sufrimiento de la gente”, lanzó Bullrich, y también cargó contra el gobernador Axel Kicillof: “¿Cómo puede ser que siendo gobernador no sepas cómo vive cada uno de los que están en tu gobierno? ¿Cómo puede ser que no sepa que la gente que estaba al lado de él estaba robando, robando y robando?”.

El cierre de campaña iba a realizarse originalmente en la Plaza Grigera, pero según denunció el candidato a intendente “bullrichista”, Guillermo Viñuales (el primer orador del acto), el gobierno local montó una feria para impedir que utilizaran ese sitio. Por eso la actividad se trasladó a la Plaza Raúl Alfonsín, a diez cuadras de distancia.

Con el acto en Lomas de Zamora, Bullrich cerró una última semana de recorridas frenéticas, que comenzó el lunes (feriado) en Ciudad de Buenos Aires y siguió el martes en San Juan, San Luis y Mendoza y el miércoles en Santa Fe y Córdoba.

Respaldo contundente de Macri

Macri no solo estuvo presente este jueves, sino que tomó la palabra y mostró un apoyo total a Bullrich, tras una campaña donde generaron ruido interno sus guiños a Milei. “Estamos por tomar una decisión que va a generar un cambio de era”, introdujo, antes de hacer un llamado a “mirar qué tenemos de un lado y qué tenemos del otro”.

“De un lado tenemos a Patricia con su coraje, su fuerza y su determinación. Acompañada por un equipo técnico y político de volumen, de experiencia, con gran capacidad. Y del otro, ¿qué tenemos? Un ministro candidato que ya compite para ser el peor ministro de economía de la historia, que volteó a (Martín) Guzmán porque el dólar estaba a $289 y lo llevó a $1.000. Y la inflación anualizada habla de más del 300%. Y los salarios son los más bajos desde 1989. Todo eso lo hizo en menos de un año”, advirtió.

“Y la otra alternativa -continuó, en referencia a Milei- es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. ¿Cómo alguien puede prometer un cambio con cero gobernadores, con menos del 20% de los diputados?”.

Larreta, excompetidor de Bullrich en la interna y posteriormente elegido como jefe de Gabinete en un eventual gobierno, reforzó las críticas a Massa y Milei: “La gente se da cuenta cada día, cada vez que va al supermercado, de la catástrofe de este gobierno. Eso tiene que llevarse a las urnas el domingo: basta de la corrupción kirchnerista, son todos lo mismo, nos están hundiendo. Pero tan grave como eso es querer ir a dar un salto al vacío, que nos vengan con mesianismos a decirnos qué hay que hacer”.

CABA

En distrito porteño, el candidato de Juntos por el Cambio Jorge Macri realizó este jueves su última recorrida de campaña y se le sumó el senador Martín Lousteau, con quien compitió en la interna a jefe de Gobierno. Macri necesita retener los 506.000 votos que sacó el líder de Evolución Radical en las PASO para evitar ir a un balotaje.

Para escenificar ese necesario acercamiento, Macri y Lousteau recorrieron juntos una obra que se está llevando a cabo en un edificio histórico del Banco Galicia, en el marco del plan de transformación del Microcentro porteño.

El primo del expresidente y exintendente de Vicente López recorrió el martes el sur porteño, siguió el miércoles por zonas del centro y del oeste, y finalizó este jueves con caminatas por Palermo, Belgrano, Núñez, Colegiales y Recoleta.

