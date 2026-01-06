Boleto: el Gobierno advierte sobre un factor clave para mantener el precio en el "corto plazo"

El Gobierno se mantiene firme y no descarta la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol

Es que la semana pasada el Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) realizó la audiencia pública para analizar la actualización del costo por kilómetro del transporte público urbano y de media y larga distancia en Mendoza. Esta instancia no define el valor del boleto , ya que esa atribución corresponde a la Subsecretaría de Transporte pero aporta un parámetro sobre los costos reales.

"Ustedes saben que por contrato todos los años tenemos una audiencia pública, es para actualizar el costo del sistema . También saben que el costo del sistema no es el que pagan los usuarios. Hay una fuerte intervención del Estado entre el costo que paga el usuario y el costo que tiene el sistema ", analizó el funcionario.

Y señaló que "afortunadamente, seguimos teniendo lo s sistemas por kilómetro más baratos del país y eso es porque tenemos muchos controles, porque tenemos también una audiencia pública".

Entonces, comparó la situación de Mendoza con respecto al resto del país: "Nadie debe haber visto en alguna otra provincia que se haga una audiencia pública, mucho menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires , que esa la pagamos entre todos".

"Así que, lo que nos hace es poner arriba de la mesa cuánto debería pagar cada uno de los mendocinos, cuánto paga", sostuvo.

Mema también aclaró que "el orden fiscal que viene teniendo la provincia, nos permite seguir interviniendo ahí, seguir teniendo una tarifa de la mitad para abajo en la media nacional, pero si nos comparamos con los sistemas que tienen la característica de Mendoza, somos los más baratos sin duda, salvo el AMBA".

Luego, el ministro sostuvo que el sistema de transporte de Mendoza recorre 100 millones de kilómetros al año, "tenemos más de 1.200 colectivos, tenemos casi 800.000 transacciones por día, o sea, casi 500.000 personas utilizan el sistema de transporte todos los días".

El factor recaudación en el precio del boleto

Para el Gobierno fue "muy importante" el acompañamiento de la oposición para aprobar el roll over en el Presupuesto, lo que considera un elemento fundamental para sostener el sistema de subsidios y manifestó que "por ahora no tenemos un aumento definido en el corto plazo".

Pero esto estará sujeto a "ver cómo viene la recaudación y la recuperación, ojalá tengamos una recuperación este año, que nos permita seguir en esa línea".

"Vamos a depender de cómo venga la recaudación, de cómo sigan los costos del combustible, del dólar, de las unidades y las paritarias, pero esperamos en el corto plazo mantenernos con el aumento que hemos dado", advirtió el ministro de Alfredo Cornejo.

Transporte público en Mendoza. Archivo Los Andes

Qué sucedió en la audiencia pública

La presidenta del EMoP, Agustina Llaver, explicó que las empresas del servicio urbano solicitaron una actualización del 52%, pero que el organismo, tras los estudios técnicos, estableció un ajuste del 41,7% para el período enero-noviembre.

Con esta actualización, el Costo Kilómetro Promedio Ponderado del sistema urbano pasará de $2.866 a $4.081,95, lo que representa un incremento interanual del 42,3%, inferior al ajuste previo, que había sido del 54,2%.

En el caso del transporte de media y larga distancia, las empresas pidieron una suba del 48,7%, mientras que el EMoP a definió una actualización del 41,7%, en línea con el esquema aplicado al sistema urbano.

En sus conclusiones, el Ente señaló que la tarifa técnica determinada —es decir, el valor que deberían pagar los usuarios sin descuentos ni gratuidades— sería de $1.980, monto con el cual el sistema podría autofinanciarse.

No obstante, al contemplar la continuidad de los beneficios vigentes, como las gratuidades para docentes, mayores de 70 años y personas con discapacidad, y los descuentos del 50% para estudiantes, la tarifa plana necesaria para lograr ese autofinanciamiento ascendería a unos $4.495,66.