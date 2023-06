Boleta única: cómo evitar el voto nulo en las elecciones

La boleta única tendrá su segundo test este domingo cuando se celebren las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con la que se votarán cinco categorías para definir candidaturas.

Uno de los datos fuertes de las elecciones primarias departamentales del 30 de abril fue el alto porcentaje de voto nulo. En algunas comunas llegó al 8% (San Rafael y Maipú); mientras que en otros promedió el 4% (Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán y Lavalle). Se hicieron cambios en el diseño para “limpiar” el cuadro de voto y simplificar la decisión del votante.

El voto nulo fue uno de los temas más comentados después de las elecciones desdobladas en siete departamentos. Se discutió sobre si realmente el diseño de la boleta había obstaculizado la decisión del votante, o bien, si realmente había querido anular el voto trasladando la bronca a las urnas.

Todos los libros se quemarán este domingo porque hay once departamentos que debutarán con el instrumento y tendrán en la oferta electoral cinco tipos de precandidaturas: gobernador, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes y concejales.

Cargos en los dos modelos de boleta.

Las tres primeras categorías estarán disponibles para vecinos y vecinas de Maipú, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán, San Carlos y San Rafael que ya conocen la boleta única. Los cambios en el diseño serán advertidos más por ellos que por el resto, ya que en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, San Martín, Tupungato, General Alvear y Malargüe, los empadronados harán contacto visual por primera vez con la boleta única.

El escrutinio evidenciará si la tendencia del voto nulo se mantiene alta o no, pero ese será otro análisis. La Junta Electoral de Mendoza junto al Gobierno han diagramado distintos videos explicativos sobre cómo trasladar la intención de voto al instrumento electoral y despejar cualquier tipo de duda y que no se anule el sufragio por un error de lectura en la boleta.

Cómo será la boleta

En los departamentos ya que resolvieron las candidaturas a intendentes y concejales, se encontrarán con una boleta compuesta por cuatro filas: el cuadro con el logotipo para votar la lista completa, y hacia abajo la oferta de precandidatos a gobernador, senadores provinciales y diputados provinciales.

En los otros once, hay que votar todo. La cantidad de columnas varía en función de la cantidad de listas que se presenten.

Al llegar al establecimiento, la autoridad de mesa corroborará la identidad del votante con el documento correspondiente y hará entrega de la boleta doblada, cuyo dorso es de color verde con el sello de la Junta Electoral de Mendoza, junto a una lapicera. Ambos elementos son los únicos habilitados para emitir el sufragio.

Una vez que el votante abra la boleta, se encontrará con la primera fila horizontal que tendrá los cuadros de todos los frentes, con sus logotipos y el número de lista, junto con el casillero de “Voto Lista Completa” y el cuadro correspondiente para colocar la cruz o la tilde.

Las elecciones provinciales volverán a implementar la boleta única con la que debutaron 7 de departamentos el 30 de abril. Foto: Gentileza Poder Judicial de Mendoza.

Es importante la aclaración de la identificación de la lista porque Cambia Mendoza tiene dos para la gobernación, al igual que el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Además el Frente Elegí tiene cuatro propuestas. Con una sola precandidatura aparecen el Partido Verde.

Hay frentes que llevan al menos dos listas, por lo tanto, en caso de que la intención sea elegir una, el votante deberá marcar allí. En cambio, si coloca cruces en todas las listas de ese frente, será considerado nulo. “Eso fue mucho del voto nulo en las elecciones municipales. Las cruces estaban bien puestas, pero en las dos o tres listas de la misma agrupación política”, indicó Jorge Albarracín, Secretario de la Junta Electoral a Los Andes.

Haciendo una analogía con la lista sábana, la situación es idéntica a poner en el sobre a dos boletas distintas, aun del mismo frente. Hay superposición de categorías votadas. Entonces, sólo se considerará válida la boleta única que tenga una sola cruz en esta categoría si la intención es votar una lista completa.

Sin lista completa, esperan cinco filas más

Si el votante no quiere votar la lista completa, por la razón que fuera, podrá marcar con cruces en las cinco categorías de la elección. La categoría que no tenga cruces, se computará como voto en blanco.

La oferta electoral entonces pondrá a disposición a los distintos aspirantes a los cargos electivos. Y aquí es donde puede aparecer la confusión sobre los votos nulos. Una aclaración importante: si se votó lista completa y a su vez se hacen cruces en las categorías de esa misma lista, en una o más de las que se votan, se considerará válido para la lista completa.

Cuándo el voto es nulo. PASO de Mendoza.

Utilizando nuevamente la analogía de la lista sábana, la situación es la misma que cuando una persona depositaba en el sobre una boleta entera y además superponía categorías de la misma lista. Se entiende que la intención del votante es la de votar esa lista en su totalidad.

La cruz o tilde debe colocarse en el cuadro de voto que se encuentra en el margen superior del cuadro general que tiene asignado cada precandidato. Sólo tendrán foto los aspirantes a la gobernación y a intendentes, o sea, los cargos ejecutivos.

Si la intención es evitar el voto nulo, cada categoría deberá tener una cruz aunque sean de diferentes listas: precandidatos a gobernador por la lista A y senadores provinciales de la lista B, por ejemplo. Esto es similar a cuando se cortaba la boleta sábana. Mientras no estuviera dañado el nombre de la agrupación ni la lista, se considera válido.

En caso de que el resto de las categorías no tenga cruces, se considera voto en blanco. Si no se quiere votar en blanco, se debe completar el voto en las restantes categorías. Mientras no haya superposición de cruces en las filas horizontales (cargos que se eligen), el voto será válido.

Cómo evitar el voto nulo

La Junta Electoral de Mendoza determinó que cruces o círculos en los rostros de los precandidatos se considerarán votos nulos. Por eso la importancia de marcar con cruz o tilde dentro del recuadro que dice “Voto precandidatos a (la categoría) por…” dentro del cuadro general que sea de la preferencia del votante.

“Nunca hagas una cruz sobre el candidato o sobre la categoría o sobre la lista. Y aconsejo que no marques con un circulo porque quizás alguno interprete que no está bien”, indicó Albarracín. Cualquier marca sobre la foto de los precandidatos también es considerado voto nulo.

Elecciones PASO en 7 departamentos de la provincia de Mendoza. En la escuela Celina Álvarez del departamento de Maipú, los ciudadanos ingresan a votar sin problemas, estrenando el sistema de boleta única de papel para elegir a sus candidatos Foto:José Gutierrez / Los Andes

Se anularán los votos en cuyas categorías haya rotura de boletas impidiendo establecer cuál ha sido la opción elegida o rotura que no permita ver datos en el talón. Tampoco serán validados los sufragios que contengan en la boleta única inscripciones con nombres, frases y elementos ajenos al proceso electoral. Ni tampoco los votos en las categorías donde se hayan escrito los datos del votante.

Pasando en limpio: se consideran votos válidos aquellos que tengan una sola marca por categoría, es decir que haya cruz en un solo precandidato a gobernador, a intendente y así sucesivamente, independientemente si son distintas listas (el viejo corte de boleta).

En las categorías donde no haya cruces, se contará como voto en blanco y donde se hayan votado a dos (o más) personas que aspiran al mismo cargo, se anulará solamente esa categoría. Si las dos o más cruces se encuentran en el casillero superior de voto a lista completa, se anularán todas las categorías.