“Bertie” Benegas Lynch: “Me hace ruido que a dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio”

Luego de que el secretario de Culto, Francisco Sánchez, criticara la Ley de Divorcio, el diputado liberal Alberto “Bertie” Benegas Lynch hizo declaraciones que generaron polémica: cuestionó el reconocimiento del matrimonio igualitario por parte del Estado.

El hijo del mentor de Milei dijo: “El problema de la discusión es otro, que es que el Gobierno no tiene que estar metido en estas cosas. Cada uno puede tener sus relaciones sociales e incluso desde el punto de vista contractual, hacerlas con el que se le dé la gana. Libertad absoluta”, planteó Benegas Lynch en diálogo con radio La Red.

Sin embargo, el diputado agregó una crítica específica al término “matrimonio” aplicado a parejas del mismo sexo. “A mí lo único que me suena, a mí en lo particular que me hace ruido, es que a dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio, porque viene justamente de mater, de la unión natural que existe de la familia entre hombre y mujer”, sostuvo.

"El Estado no tiene que estar en el medio". Gentileza: Hace Instantes.

Benegas Lynch continuó su argumento señalando que el Estado no debería intervenir en la vida privada de las personas. “La verdad que es un tema semántico y realmente si dos mujeres, dos hombres o quien sea que quieren hacer un contrato que sean responsables, lo pueden hacer y no tiene que estar el Estado metido en el medio”, añadió.

Además, finalizó: “Lo mismo eso conlleva a la cuestión del divorcio, que también el Gobierno te dice si te podés divorciar o no. Es ridículo. Vos podés hacer si querés un contrato a plazo. Es decir, esta relación es por tres meses”.

QUÉ DIJO EL SECRETARIO DE CULTO SOBRE LOS HIJOS DE PADRES DIVORCIADOS

Francisco Sánchez, secretario de Culto, criticó abiertamente la Ley de Divorcio, argumentando que los hijos de familias separadas sufren consecuencias negativas. “Los chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad y tienen un rendimiento escolar menor”, afirmó Sánchez en declaraciones a radio Mitre.

Apoyó sus argumentos citando un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires, que indica que cerca del 30% de los niños de familias separadas presentan trastornos de ansiedad y tienen un rendimiento académico un 25% inferior al de aquellos que provienen de familias consolidadas.

