Mensaje de Bermejo a De Marchi y Difonso: “Estamos dispuestos y con los brazos abiertos a quienes quieran venir”

El peronismo de Mendoza, agrupado en el Frente Elegí para estas elecciones municipales y provinciales, intenta rearmarse para intentar desbancar al radicalismo, que gobierna la provincia desde el 2015. Alejandro Bermejo, senador provincial del PJ, habló respecto a cómo está trabajando el partido en cuanto a la oferta electoral que presentará para los comicios, auguró una victoria “contundente” en las 6 comunas peronistas, criticó al oficialismo en la gestión de Rodolfo Suárez; pero también envió un mensaje a los espacios que han roto o están distanciados de la UCR, al indicar que desde el peronismo están “dispuestos y con los brazos abiertos a quienes quieran venir”.

Los destinatarios son particularmente dos: Omar De Marchi y Jorge Difonso. “Nosotros estamos dispuestos a ampliar el frente en forma permanente, no me iría yo del peronismo a la conformación de un frente distinto al que estamos, pero estamos dispuestos y con los brazos abiertos a quienes quieran venir y ser parte de este frente en función de cómo vemos la provincia”, comentó el legislador provincial a radio Mitre Mendoza.

Además expresó: “Nosotros invitamos y tenemos la posibilidad y la oportunidad y generosidad de invitar a quien quiera ser parte de estas políticas”.

Y agregó que De Marchi “ha sido un intendente exitoso en Luján pero entiendo cuando se habla de un frente plural amplio que vengan a nuestro frente, que entiendan las propuestas, las discutamos, que valoremos los potenciales que tenemos y que las construyamos desde nuestro frente. Ese es el frente plural y amplio que entiendo”.

Por otro lado, y en base a la situación de De Marchi y Difonso en Cambia Mendoza (el primero está en crisis en el espacio y el segundo ya se fue con su partido), criticó al radicalismo, pero principalmente acusó al senador nacional Alfredo Cornejo de actuar de forma “prepotente y patotera”, lo que “ha causado” la salida de algunos dirigentes y partidos políticos.

“Cornejo ha transformado su gestión a partir del patoterismo, del autoritarismo y prepotencia. Un modelo de Mendoza que quiere vender por otro lado pero este es el verdadero modelo de Mendoza, la prepotencia y el autoritarismo”, mencionó, y agregó que “él se mueve en estos parámetros, si no, no se hubiera dado lo de San Carlos, uno de los principales aliados que tenía, que también haya desdoblado y Difonso se fuera del frente que conformaban; y no tendrían el conflicto que tiene con De Marchi y estas cosas lo incomodan políticamente al radicalismo, así que creo que es una posibilidad para el justicialismo de Mendoza”, reflexionó.

No obstante, respecto a las condiciones del PJ y la posibilidad que surjan mayores precandidatos, evitó asegurar si él será uno de ellos y habló de la necesidad de “conformar un equipo” de trabajo en campaña. “Hoy está lanzado Martín Hinojosa, creo que los tres intendentes que no se reeligen tienen grandes posibilidades, y Anabel (Fernández Sagasti) por el kirchnerismo también está muy bien posicionada en el electorado mendocino”, expresó.

“Esto hay que discutirlo, yo quiero ser parte de la construcción de un modelo de provincia que tenga que ver con la impronta del peronismo posicionándolo y viendo a Mendoza a mediano y largo plazo”, agregó.

En tanto, sobre su posible participación con un nombre en las listas de las elecciones, dijo: “Voy a estar donde me necesiten del partido, voy a estar acompañando y quiero ser parte de un modelo distinto de Mendoza con un peronismo que sea altamente competitivo”.

Por otro lado, también personificó en Cornejo el resultado que se pueda dar en las 7 elecciones departamentales: “Creo que habrá una derrota contundente de Cornejo en los siete departamentos. Esto se está visualizando y es parte de la disputa que está teniendo el frente macrista de la provincia”.

En tanto, sostuvo que ve al peronismo “competitivo”, pero añadió por otro lado que parte de esa carrera “en alza” se da “por el deterioro propio y por la necesidad de una construcción de un proyecto de provincia superador que está trabajando con los equipos técnicos de la provincia”

Sobre el tema nacional y los problemas de la gestión de Alberto Fernández, del mismo espacio que Bermejo, consideró que en Mendoza “se van a dar discusiones en distintos momentos y habiendo desdoblado la provincia vamos a tener que discutir los problemas que tiene la provincia y hacia donde queremos llevarla. También se va a discutir de lo nacional, es el peor de los momentos en función del deterioro del salario, de la inflación, de las brechas que hay. Soy crítico y hay que trabajar y resolverlo pero van a ser momentos distintos”.