Citaron a indagatoria a José Luis Espert en la causa por lavado de dinero

La Justicia citó al exdiputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert a prestar declaración indagatoria el próximo 30 de junio en el marco de una causa por presunto lavado de dinero .

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La investigación, impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, se centra en una transferencia de 200.000 dólares que el economista recibió de parte de una organización vinculada al empresario Federico "Fred" Machado , recientemente condenado en los Estados Unidos por fraude y lavado de activos.

La medida judicial no solo alcanza a Espert, sino que también incluye a su contador, Mariano Alejandro Cosentino , y a la sociedad Varianza SA , propiedad del ex legislador y su esposa, María de las Mercedes González. Según la acusación, esta empresa habría sido creada con el único fin de justificar ingresos y disimular el origen ilícito de los fondos.

La relación entre Espert y Machado había comenzado en 2019. En ese momento, Espert era candidato a presidente y el empresario le prestó su avión privado para hacer más de 30 vuelos de campaña.

El eje de la maniobra de blanqueo radica en un supuesto contrato de "asesorías financieras" firmado en junio de 2019 con la minera Minas del Pueblo , radicada en Guatemala y representada por Machado. El acuerdo estipulaba un pago total de un millón de dólares. Sin embargo, la fiscalía sostiene que dicho contrato fue una simulación .

Los investigadores comprobaron que Espert no registra viajes a Guatemala en las fechas de la rúbrica y que la empresa minera carecía de actividad real en aquel momento.

Fred Machado detenido por la Policía Federal. Fred Machado detenido por la Policía Federal. La Nación

Para la justicia, el documento solo sirvió como pantalla para justificar los 200.000 dólares transferidos en enero de 2020 desde una de las corporaciones utilizadas por la red delictiva de Machado.

Impacto político en el actual Gobierno

El avance de esta causa tuvo un costo político directo para el economista, forzando su salida del gobierno de Javier Milei, donde se desempeñaba como presidente de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

El análisis de teléfonos secuestrados reveló que el equipo de Espert organizó reuniones de urgencia para diseñar estrategias que evitaran la detección de los activos en el exterior.

Incluso, documentos incautados al contador Cosentino sugieren que se omitió declarar estos fondos para evitar un “pánico impositivo” y resguardar la carrera política del entonces candidato, temiendo que el gobierno kirchnerista utilizara la información de manera distorsionada en plena campaña electoral de 2021.

El fiscal Domínguez ha sido tajante al rechazar el argumento de la defensa sobre el desconocimiento de los negocios de Machado, calificando la postura de Espert como una "estratagema de la ignorancia" que no puede servir de blindaje para obtener impunidad.