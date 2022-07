Batakis: la nueva ministra de Economía que hizo cambiar los planes de Portezuelo del Viento

La designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, en lugar de Martín Guzmán fue una sorpresa porque su nombre no se barajaba entre los posibles candidatos, que de hecho eran todos hombres. Sin embargo, para Mendoza no es una cara desconocida, sino todo lo contrario.

Portezuelo del Viento le dio protagonismo a la nueva funcionaria nacional. Unas declaraciones suyas cambiaron por completo la estrategia del Gobierno provincial en la adjudicación de la mega obra. Ahora, desde el Ministerio de Economía, habrá cómo siguen las relaciones.

Silvina Batakis y Mendoza se conocen mucho. Su vínculo con la provincia viene desde que asumió al frente de la Secretaría de Provincias, bajo la órbita del Ministerio del Interior, que conduce el camporista Eduardo De Pedro. Su lugar es clave en la relación con las jurisdicciones, por eso con Mendoza mantuvo muchas conversaciones con funcionarios del Gobierno, y por supuesto con Rodolfo Suárez.

En el Gobierno provincial no se espantan cuando se la nombra. “Es una buena persona, trabajamos mucho con ella y muy bien”, dijo una fuente calificada del Ejecutivo. Eso sí, aclararon que no la conocen como economista, que será su nueva función cuando llegue al Palacio de Hacienda.

Por el lado del peronismo también hay sonrisas por su designación. Tiene muy buena relación con Anabel Fernández Sagasti y también con Marcelo Costa, ex funcionario de Francisco Paco Pérez y actual síndico del Banco Nación.

Las obras del BID y el cruce con Isgró

En lo que respecta a obras públicas, ocupa un lugar estratégico a la hora de buscar fondos: preside el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). Desde ese órgano, en el que se encuentra la tunuyanina Patricia Fadel desempeñándose como Consejera, se gestiona financiamiento para diversos proyectos para los cuales es necesario contar con autorización de endeudamiento, algo que en Mendoza venía siendo complicado por parte del PJ.

Mendoza tenía algunos, y en 2020 tuvo chispazos con el ministro de Planificación e Infraestructura Pública. Fue a raíz de unas declaraciones de Mario Isgró a Los Andes, asegurando que “El FFFIR ya avisó que no están disponibles unos días después del inicio de la pandemia”, en relación a los fondos para la doble vía Rivadavia-Junín.

Desde el Ministerio del Interior, habían aclarado que no había autorización de endeudamiento, lo cual era cierto porque el peronismo no aportaba los votos necesarios para ese aval.

Al otro día de esas declaraciones, Batakis salió a desmentir a Isgró. “No hay vencimiento de plazos para estos créditos, están vigentes, pero no tienen autorización de endeudamiento por parte de la Legislatura”, indicó la funcionaria nacional. Aclaró que “se están financiando proyectos ya otorgados”.

Silvina Batakis y Rodolfo Suárez firmaron el convenio para obras cloacales en el Valle de Uco. Foto: Prensa Interior

El acueducto de La Paz estaba en el mismo organismo con idéntica situación. El año pasado, Batakis le dio luz verde para avanzar con el proyecto, tasado en 11,5 millones de dólares, que beneficiará a 105 productores y abarca 376 mil hectáreas. Lo mismo pasó con las obras para el mejoramiento del sistema integral de recolección y tratamiento de efluentes cloacales para Tunuyán y Tupungato. El convenio para esta última, fue firmado a principio de mes en la Casa Rosada por $400 millones.

Portezuelo del Viento y otro round

Aunque sin dudas, uno de los hechos que marcaron a fuego su relación con Mendoza, fue Portezuelo del Viento. El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) es presidido por el ministro del Interior, es decir por Eduardo Wado De Pedro. Y en medio de las disputas con La Pampa por un nuevo estudio de impacto ambiental, una ronda de prensa con medios patagónicos aportó datos.

“Hay un estudio de impacto ambiental realizado por Mendoza que ha sido objetado por los gobiernos de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Se va a realizar otro estudio de impacto ambiental y se avanzará en las negociaciones, pero no será un tema resolución inmediata”, habría dicho Silvina Batakis según reprodujeron, con las mismas palabras, varios medios del sur argentino.

En Mendoza tomaron nota y cambiaron de planes, porque hasta ese momento la intención era adjudicar con o sin laudo presidencial. Cabe recordar que en junio del 2020, Suárez había solicitado que se activara el mecanismo de resolución previsto en el Capítulo V del Estatuto de Coirco oponiéndose al desarchivo del laudo resuelto por Mauricio Macri.

Luego, ante el pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental solicitado por La Pampa, Suárez se opuso y aseguró que activará el mismo mecanismo, siempre condicionando el asunto a la resolución del desarchivo.

“Las declaraciones de Batakis lo cambiaron todo”, le había dicho a este medio un funcionario que sigue de cerca la novela hídrica. Nuevamente, la funcionaria nacional desmintió estas supuestas declaraciones suyas. A través de Twitter, la funcionaria compartió una nota de Los Andes y aseveró que “las declaraciones a las que se hace referencia nunca existieron”.

Consideró lamentable que “se intente confundir” con versiones que no tienen que ver con la realidad”. En ese sentido, sostuvo que desde la cartera que conduce el camporista Eduardo De Pedro se reivindica “el diálogo sincero y el consenso como herramientas” para encontrar verdaderas soluciones.

El resultado final es conocido: Suárez volvió a la carga con el laudo presidencial y ahora está a la espera de que Alberto Fernández resuelva, aunque por lo que adelantó en una visita a La Pampa, hará lugar al pedido pampeano.

No obstante, la relación con Silvina Batakis no se vio afectada. La flamante ministra de Economía estuvo en Mendoza para la Vendimia y se reunió con el Suárez en la Casa de Gobierno. Dese allí aseguran que no se tocó el tema sobre qué dijo en aquella ronda de prensa.

Igualmente, Batakis y Portezuelo seguirán unidos, aunque no desde el Ministerio del Interior. El Palacio de Hacienda al que llegará en unos días para ocupar el despacho que dejó Martín Guzmán, es el encargado de enviar los desembolsos trimestrales para cumplir con el contrato de, hasta ahora, la mega obra.