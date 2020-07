Batakis confirmó un millón de dólares para Mendoza: “Voy a llamarle a Suárez para comunicarle”

Silvina Batakis, secretaria de Provincias del ministerio del Interior de la Nación, confirmó a Los Andes que desde su área transferirán un millón de dólares en formato de subsidio a Mendoza, que son financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y debe destinarse a la emergencia por COVID-19. Respecto del debate por financiamiento para obras, aseguró hay créditos vigentes, pero debe haber aval legislativo, cosa que Mendoza no tiene, por la resistencia del bloque del Frente de Todos-PJ, que niega los dos tercios para autorizar el endeudamiento.

Pero, al menos hay una buena noticia en medio de la pandemia, para cubrir los gastos del combate al COVID-19. Desde el Ministerio del Interior y a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinarán fondos en dólares a todas las provincias. Mendoza recibirá un millón de dólares.

”Estamos arrancando las firmas de un crédito de emergencia con CAF para las provincias, a la brevedad vamos a firmar con Mendoza. Es para la emergencia. Voy a llamarle a (Rodolfo) Suárez para comunicarle que esto está a la firma”, indicó Silvina Batakis a Los Andes.

En la descripción de las líneas, la secretaria de Provincias -cuya área está bajo la órbita de la cartera que conduce Eduardo “Wado” de Pedro- explicó que “puede ser para el fortalecimiento del sistema sanitario con varios componentes, desde compra de ambulancias hasta mejorar una sala ediliciamente. También puede ser para mejorar la seguridad del aislamiento social o para acciones sociales como fortalecer la seguridad en geriátricos, por el COVID-19”.

Al ser subsidio, no necesita autorizaciones legislativas. Además, el ofrecimiento surgió desde el Ministerio del Interior por la situación de emergencia. Los desembolsos serán en pesos y una parte se destinará a reconocimiento de gastos previos. “Si el gasto ya lo hizo y la CAF lo acepta, se les hace el reintegro siempre a través de nosotros”, agregó Batakis.

Para obras hay voluntad política pero no autorización legislativa

Dos obras importantes para el este provincial están bajo dentro del marco de la operatoria de crédito del Programa Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) que depende de la cartera que dirige Eduardo de Pedro: la doble vía Rivadavia-Junín y el acueducto en La Paz.

“No hay vencimiento de plazos para estos créditos, están vigentes, pero no tienen autorización de endeudamiento por parte de la Legislatura”, indicó la funcionaria nacional. Aclaró que “se están financiando proyectos ya otorgados”.

En ese sentido resaltó que “Mendoza no tiene autorización como para que nosotros podamos avanzar en esos proyectos. Formosa, por ejemplo, tenía el proyecto para un hospital presentado en 2016, con la gestión anterior no avanzó. Ahora nos pidieron reflotarlo, y lo estamos trabajando”.

Entre las obras que están en carpeta, pero sin el aval, enumeró dentro un sistema de defensa aluvional, lo siguiente: Presa Chacras de Coria; Colector Chacras de Coria; Trasvase Maure – Chacras de Coria; Trasvase Los Papagallos – Frías, azud en hormigón el cual permite la derivación la cuenca Frías; Colector Blanco Encalada II; Presa Sosa y Colector Sosa. Además, hay un proyecto para la Ruta 14, que conecta a Maipú con el Este Provincial.

Con respecto al revuelo por el retiro de fondos que iba a otorgar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del acueducto Monte Comán-La Horqueta, Batakis aseguró que no fue contactada ante una posibilidad de obtener financiamiento de la Nación. “Hace unos días que no hablo con Anabel (Fernández Sagasti) o Marcelo (Costa). Una vez por semana tengo un llamado, quizás lo hagan, pero todavía no”.