Balotaje UNCuyo: Gabriel Fidel acordó con Ismael Farrando y fortalece su candidatura para la segunda vuelta

A pocos días del balotaje que definirá quién conducirá la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) durante el período 2026-2030, el escenario político universitario comenzó a ordenarse en torno a dos grandes espacios. Este jueves se confirmó el acuerdo entre Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, de Sumar Universidad, e Ismael Farrando y Jimena Estrella, quienes encabezaron la lista Trayectoria y Renovación en la primera vuelta electoral.

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Tras varios días de conversaciones, el espacio liderado por Farrando resolvió acompañar a la fórmula oficialista en la segunda vuelta prevista para el próximo martes 23 de junio. La decisión era esperada dentro de la comunidad universitaria debido a las coincidencias programáticas y a los antecedentes políticos compartidos entre ambos sectores.

Gran parte de los integrantes de Trayectoria y Renovación formaron parte de las gestiones del exrector Daniel Pizz i, durante la etapa en que el espacio Interclaustro —actualmente denominado Sumar Universidad— gobernaba la casa de estudios.

Desde Trayectoria y Renovación señalaron que el acuerdo alcanzado responde al reconocimiento por parte de Sumar Universidad de los principios y valores defendidos durante su campaña electoral y al compromiso de incorporarlos a una futura gestión.

“Queremos transmitirles tranquilidad y, sobre todo, esperanza: este no es un punto final, sino el comienzo de Trayectoria y Renovación”, expresaron desde el espacio mediante una publicación difundida tras oficializar el entendimiento.

Los puntos del acuerdo

Según detallaron ambas fuerzas, el entendimiento tiene carácter programático y contempla una serie de ejes sobre los que se comprometen a trabajar de manera conjunta.

Entre los principales puntos se encuentran la defensa de la autonomía universitaria, el impulso al amparo judicial presentado por Trayectoria y Renovación para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la incorporación transversal de la inteligencia artificial en la formación académica y la creación de un sistema integrado de salud para la comunidad universitaria.

También acordaron avanzar en políticas activas de investigación y vinculación con el medio, además de fortalecer el rol de la extensión universitaria.

Desde el oficialismo universitario destacaron que se trata de “un acuerdo programático de varios puntos donde el más importante es la consolidación de esta alianza que refuerza el sentido de pertenencia con la UNCuyo”.

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La visión de Sumar Universidad

Desde el espacio que encabezan Gabriel Fidel y María Flavia Filippini destacaron que el acuerdo trasciende una mera suma electoral y representa una coincidencia en torno a principios compartidos para el futuro institucional de la UNCuyo.

"Ismael Farrando y el equipo de Trayectoria y Renovación se integran a este proyecto porque compartimos una convicción: la universidad pública se fortalece cuando es capaz de construir acuerdos amplios alrededor de principios y valores comunes", señalaron.

Según indicaron, ambas fuerzas coinciden en la defensa de una UNCuyo capaz de gobernarse con independencia, donde ninguna fuerza o sector monopolice la conducción institucional y donde la diversidad de voces sea una fortaleza.

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También destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la excelencia académica, la investigación y la extensión universitaria, además de profundizar la vinculación con Mendoza para potenciar el aporte de la universidad al desarrollo productivo, social y cultural de la provincia.

En ese marco, remarcaron que el acuerdo programático contempla la defensa de la autonomía universitaria, el impulso al financiamiento para las universidades nacionales, el avance hacia un sistema integrado de salud y el fortalecimiento de una universidad "más abierta, plural y representativa".

"Hoy sumamos miradas, trayectorias y experiencias diferentes en un mismo proyecto. Porque la universidad que viene se construye ampliando, integrando y sumando", concluyeron.

Un balotaje cada vez más polarizado

El respaldo de Farrando se suma al anunciado días atrás por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, referentes de Proyecto Universidad Abierta, quienes decidieron acompañar a Adriana García y Ana Sisti, de Encuentro Plural.

De esta manera, el balotaje terminó reconfigurando el mapa político de la UNCuyo alrededor de dos grandes bloques. Por un lado, el oficialismo universitario representado por Sumar Universidad, que ahora incorpora el apoyo de Trayectoria y Renovación.

Por el otro, la oposición nucleada en torno a Encuentro Plural, que logró sumar a Proyecto Universidad Abierta y a distintos sectores vinculados al peronismo y al kirchnerismo universitario.

Adriana García - UNCuyo La candidata a rectora de la UNCuyo, Adriana García, recibió el respaldo de Proyecto Universidad Abierta y de sectores vinculados al kirchnerismo.

En la primera vuelta, realizada el 9 de junio, Gabriel Fidel y María Flavia Filippini obtuvieron el 37,06% de los votos y finalizaron en el primer lugar. Adriana García y Ana Sisti alcanzaron el 29,02% y avanzaron al balotaje como segunda fuerza.

Más atrás quedaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé con el 18,45%, mientras que Ismael Farrando y Jimena Estrella cosecharon el 15,47% de los sufragios.

Recta final de campaña

Mientras la comunidad universitaria se prepara para volver a las urnas, ambos espacios continúan desarrollando actividades de campaña para captar a los votantes que respaldaron a las fórmulas que quedaron fuera de competencia.

En ese marco, Sumar Universidad realizará este viernes a las 17 un encuentro denominado “Universidad con Diálogo” en el Comedor Universitario, actividad que funcionará como cierre de campaña de la fórmula integrada por Fidel y Filippini.