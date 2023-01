Aumentó el pasaje de micros en Mendoza a $70: cuánto cuesta en otras provincias

El pasaje de micros en Mendoza es un poco más caro desde este 15 de enero y tiene el valor de $70 la tarifa plana. La suba es de $10 con respecto al valor anterior ($60) y ya había sido anticipado por el Poder Ejecutivo el año pasado, quien además defendió la medida tomada al indicar que este valor, aun con la suba, es menor al que se paga en otras ciudades del país. Además marcaron que, con abonos, la diferencia es “todavía mayor”.

Tal como se había informado oficialmente el 10 de noviembre pasado mediante el decreto 2.142, se dispuso un aumento de la tarifa del pasaje de colectivos en tramos. En aquel momento, el pasaje valía $40, por lo que subió el 1 de diciembre a $60; y desde hoy cuesta $70, número que es también la tarifa inicial para los servicios de media y larga distancia provincial. Esta tanda de dos aumentos, provocó una suba total que terminó siendo de un 75%.

El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez en la inauguración de la Estación Polo Tic del Metrotranvía. Imagen de Archivo

Sobre este aumento, quien lo había anunciado había sido el propio gobernador, Rodolfo Suárez. Sostuvo ante la prensa: “No queremos que se afecte de sobremanera a la gente. Estamos tratando de cuidar el bolsillo de los mendocinos porque el flagelo de la inflación es terrible, no merma, no afloja y los pronósticos no son buenos”.

De esta manera, agregó que se plantea “ayudar con mucha austeridad desde el Estado, con mucho manejo responsable de la plata, que es de los mendocinos, y mantener un boleto en este precio al que vamos a llegar, que será de una gran ayuda para la economía de Mendoza”.

El aumento, por su parte, impactará en todo el servicio público de Transporte Regular de Pasajeros del área metropolitana de Gran Mendoza mediante ómnibus, incluido el Metrotranvía urbano.

Si bien la suba rige desde este domingo, es posible que el aumento no impacte en el cobro de los pasajes por algunos días.

Según informó en su momento el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, la aplicación del aumento no corre por parte de Mendoza y es necesario aguardar por organismos nacionales que son los que “ralentizan” todo el proceso.

De hecho, es la empresa SUBE como también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) los que deben “revisar” las tarifas nuevas decididas por cada jurisdicción, para luego enviar la información a las validadoras, que se actualizan vía internet en cada una de las centrales de micros de cada grupo. En el aumento dispuesto para diciembre, los mismos no se hicieron efectivos hasta dos semanas después de su vigencia.

Defensa del aumento del pasaje de micros en Mendoza

En el Gobierno aseguraron que Mendoza, más allá de los aumentos, tiene una tarifa que, combinada con los abonos, es sensiblemente menor que a la de otras ciudades del país, con la excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que tiene una tarifa subsidiada al 100% por el Estado Nacional, situación que no ocurre con el interior del país. Su valor es de sólo $35 en la tarifa plana.

En este sentido marcaron que, a valores actualizados a enero, algunos centros urbanos de Argentina superan ampliamente los $70 que se pagan en Mendoza. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba y Rosario tienen pasajes a $85; mientras que el sitio turístico por excelencia de Argentina, que es Mar del Plata, tiene un valor de $120 el pasaje, a tope en el ranking.

Ya cercanos a Mendoza, en San Luis cuesta $70 y en la vecina provincia de San Juan, $60 el pasaje.

En tanto, desde el Poder Ejecutivo pusieron énfasis en los “beneficios y gratuidades de los abonos que se aplican actualmente sobre la tarifa, que claramente reducen el costo general del transporte público para los usuarios de Mendoza”.

Sobre esto, informaron que en Mendoza hay 465.000 abonos vigentes sobre un promedio de 750.000 transacciones diarias. Además, hay algunos beneficios mayores para determinados grupos de personas

Beneficios al 100% totalmente gratuitos ( docentes, celadores, personal de salud, seguridad, discapacidad, mayores de 70 años ). Son 122.000 usuarios.

Abono Usuario frecuente , con beneficios que alcanzan el 50%. Son 163.000 usuarios.

Jubilados, estudiantes primarios, secundarios y universitarios, con beneficios del 50 y 60%. Superan los 180.000 usuarios.

El sistema además establece 2 trasbordos gratuitos en todos sus servicios en un lapso de 90 minutos.