Las razones por las que, a 15 días de la fecha prevista, el aumento de boleto aún no se aplica

El Gobierno provincial anunció hace poco menos de un mes que el 1 de diciembre de este año el valor del pasaje del transporte público de pasajeros aumentaría en un 50%, pasando de $40 la tarifa plana a $60. Sin embargo, a dos semanas del comienzo del último mes de este 2022, aún no se efectiviza la actualización del pasaje. Se estima que el Estado mendocino deja de percibir alrededor de $5 millones por día por este retraso, y argumentan que el mismo se produce por una “fuerte interna” entre la empresa del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y el Ministerio de Transporte de la Nación, que ha provocado la “ralentización” de todo el proceso.

Según informaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, desde el Poder Ejecutivo se envió el decreto para actualizar el pasaje a $60 el mismo día que salió publicado en el Boletín Oficial, es decir, el 18 de noviembre. Sin embargo, 27 días después de enviada la información, aún no se actualiza.

Según señaló a Los Andes el titular de la cartera, Natalio Mema, se estima que entre esta semana y la que viene, las validadoras de la tarjeta SUBE con la que se paga el pasaje, estarán actualizadas. No obstante, es importante marcar que éste no será el único aumento establecido, sino que hay que recordar que en el mismo decreto de noviembre, se determinó que a partir del 15 de enero, la tarifa plana estará en un valor de $70, por lo que la suba total será del 75%.

En tanto, y teniendo en cuenta esos aproximadamente $5 millones diarios que la provincia no percibe por día por el aumento no aplicado, se estima que, a la fecha, son ya $75 millones los que no se han acumulado en las arcas provinciales.

Tal como agregó el funcionario de Rodolfo Suárez, tanto la empresa SUBE como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) son quienes deben “revisar” las tarifas nuevas decididas por cada jurisdicción, para luego enviar la información a las validadoras, que se actualizan vía internet en cada una de las centrales de micros de cada grupo.

“Nosotros mandamos el Decreto el día que sale, primero a la CNRT, donde ‘revisan las tarifas’; y luego ellos se lo mandan a SUBE, que también ‘lo revisan’. Después lo mandan a las validadoras, que se actualizan con WiFi en las terminales”, comentó Mema.

Para el Secretario, “toda esa revisión tenía sentido cuando Nación mandaba subsidios, pero hoy no tiene ningún sentido”, por lo que en varias oportunidades han solicitado cambiar este procedimiento burocrático, pero la respuesta ha sido que “no es posible”.

Según agregó Mema, dicha tardanza sucede “porque hay una pelea muy fuerte entre SUBE y Ministerio de Transporte de Nación y nosotros (y todo el sistema SUBE) quedamos en el medio. La burocracia se genera con internas propias”.

Los subsidios de Nación, a la baja

Con respecto a los cambios que solicita la Provincia, es que “achiquen” todo el procedimiento y que no intervenga la CNRT, que actualmente fiscaliza el aumento propuesto ya que, en parte, los subsidios nacionales que se envían de Nación tienen el objetivo de que el valor del pasaje no sea tan alto para los ciudadanos.

Sin embargo, es importante recordar que hay una crítica sostenida del Gobierno provincial a la Nación ya que dichos subsidios no sólo han estado a la baja en los últimos años, sino que se han licuado tanto que representan apenas un 15% de la composición de los recursos que representan a todo el sistema de transporte público de pasajeros de Mendoza. El otro 15% corresponde a lo que recauda Mendoza del valor de los pasajes de micros; mientras que la gran porción restante, el 70%, son subsidios del Estado provincial.

Estos cuestionamientos no solamente representan a la voz de Mendoza, sino también a la de todo el interior del país, teniendo en cuenta la discriminación que hay por parte de Nación en lo que respecta a subsidios al transporte público, ya que en la zona de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) más el Gran Buenos Aires, conocido como Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el subsidio es del 100%, y actualmente allí se paga el pasaje más barato del país, que es de $25,25.

Es importante remarcar que a pesar del aumento, seguirán los pasajes gratuitos para el personal docente, celadores, bomberos voluntarios, mayores de 70 años y personas incluidas en las excepciones de la ley 7811. En tanto, todos los abonos mantendrán los mismos tipos, cantidad de viajes y descuentos, vigentes a la fecha, sin perjuicio de aquellos beneficios que pudieran incorporarse en el futuro.

Valor de pasajes

Con un pasaje a $60, la provincia entra prácticamente en el promedio que tienen gran parte de las ciudades del país, teniendo en cuenta que hay localidades con un pasaje de casi $100, mientras que hay otras por debajo, con valores de $25,5, como la mencionada AMBA.

En el lote de los pasajes más caros se encuentran ciudades como Bahía Blanca ($99,60), Mar del Plata ($98,44), Viedma ($98), Bariloche ($96) o Cipolleti ($90).

En tanto, los boletos de micros más baratos los tiene AMBA, que debería pasar a $35,30 este mes; Goya -en Corrientes- ($40), Ushuaia ($47), La Rioja ($47), Posadas ($50), Santiago del Estero ($50) y San Luis ($50).

En tanto, si nos centramos en otras ciudades, resaltan San Juan, con un boleto a $54, pero pasará a $60 en enero; Santa Fe y Rosario, que tienen boletos a $85; Córdoba Capital, que cuesta $85 el pasaje; o Tucumán, que tiene un valor de $84.