22 de junio de 2026 - 17:16

Manuel Adorni anunció que Javier Lanari dejó de ser el secretario de Comunicación

El jefe de Gabinete confirmó la salida del funcionario en su cuenta de X. “En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, escribió Adorni.

Manuel Adorni junto a Javier Lanari, ex secretario de Comunicación.

Manuel Adorni junto a Javier Lanari, ex secretario de Comunicación.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación. La salida fue anunciada este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien agradeció públicamente el trabajo realizado por el funcionario durante los últimos dos años y medio de gestión.

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“Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, escribió Adorni en sus redes sociales.

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Javier Lanari, funcionario libertario de 2023: vínculo con Milei

Lanari se incorporó a la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en diciembre de 2023 y su primer rol formal fue como subsecretario de Prensa y mano derecha del por entonces vocero presidencial Adorni.

También coordinaba la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y era el canal directo de diálogo con los trabajadores de prensa. Asimismo, asumió la titularidad de la Secretaría cuando el vocero fue promovido a jefe de Gabinete.

Paralelamente, participó en la Coordinación de Medios Públicos y tuvo bajo su órbita la reestructuración y el control de contenidos de Radio y Televisión Argentina (RTA), canales públicos y plataformas oficiales, además de ser uno de los defensores de la gestión libertaria en redes sociales, con replicas la línea discursiva del presidente Javier Milei.

Su relación con el mandatario es de mucho tiempo y confianza mutua, ya que existió un vínculo previo a la política: se conocieron hace más de ocho años en el sector privado e, incluso, Lanari lo entrevistó frecuentemente en sus programas matutinos de Radio Belgrano, además de protagonizar debates en Crónica TV.

En simultáneo, construyó una fuerte relación con su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, a quien acompañó durante las recorridas por los canales de televisión antes de que Milei fuera presidente de la Nación.

Durante este tiempo en el Gobierno, Lanari fue calificado como un “intérprete” del pensamiento del Presidente y fue una de las personalidades más mencionadas y respaldadas, tanto públicamente como en redes sociales, por el propio Milei.

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