ATN: el Senado busca hoy otro rechazo para el veto de Javier Milei

El Senado debatirá este jueves desde las 11 el veto presidencial al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El escenario es adverso para el Gobierno : la Cámara alta parece encaminada a rechazar la decisión de Javier Milei , en medio de un ciclo de derrotas legislativas y tensión con los gobernadores, pese a la reciente reunión con los "aliados" Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

La ley, que propone repartir automáticamente los ATN como fondos coparticipables diarios, fue sancionada en agosto, pero el Presidente la vetó el 12 de septiembre.

En la Casa Rosada miran con mayor expectativa a la Cámara de Diputados , donde el oficialismo todavía encuentra márgenes para negociar. Allí, los gobernadores pueden administrar mejor sus votos con apoyos, rechazos o ausencias. El antecedente inmediato fue el veto al paquete jubilatorio, que Milei logró sostener en Diputados aunque con alto costo político.

Cuando se votó la ley de los ATN, hubo 56 votos a favor y solo uno en contra. Sin embargo, varios senadores clave se ausentaron: los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el chaqueño Víctor Zimmermann, la entrerriana Stella Maris Olalla, el bonaerense Maximiliano Abad y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

También faltaron la neuquina Lucila Crexell, el formoseño Francisco Paoltroni y el salteño Juan Carlos Romero, en retirada de la Cámara y con rumores de un futuro en el gabinete nacional.

Semana pasada: reunión de los gobernadores "aliados" Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán.

En Balcarce 50 saben que son escasas las herramientas para evitar un nuevo revés. Intentaron seducir a senadores que en julio respaldaron la iniciativa, como los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce o el entrerriano Alfredo De Angeli, pero la falta de operadores políticos con peso propio debilita la estrategia. Meses atrás esas negociaciones estaban en manos de Romero, el radical Eduardo Vischi y el peronista Carlos Espínola.

Desde el Gobierno remarcan que los ATN se cuadruplicaron respecto de 2024 y responsabilizan a los gobernadores por la ruptura de los acuerdos. Según la versión oficial, el vínculo se quebró por pactos incumplidos y “mala política”.

En 2025, Mendoza recibió de Milei apenas $3.000 millones para emergencias. A otros gobernadores aliados de la Casa Rosada les dieron más fondos la semana pasada: $12.500 millones para Misiones, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe.

Otros proyectos en agenda

La sesión de hoy también tratará iniciativas con dictamen de comisión: la creación del Sistema de Alerta Sofía como ley, un proyecto que agrava penas por accidentes viales y otro sobre manejo del fuego. Se sumará además la incorporación de la atrofia muscular espinal al régimen de detección neonatal y convenios con Francia y Austria.

Por último, se discutirá la Ley Nicolás, que busca evitar casos de mala praxis y diagnósticos tardíos, tras la muerte de Nicolás Deanna por una meningitis no detectada a tiempo.