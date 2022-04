Juran los nuevos senadores y el PJ posterga la rosca por los cargos legislativos

No habrá terceras fuerzas en la Cámara de Senadores luego del recambio. La jura será mañana por el viaje del gobernador Rodolfo Suárez a Israel. Es el vicegobernador Mario Abed quien encabeza ese acto, por eso se adelantó algunos días, dado que deberá reemplazar a Suárez en la Gobernación.

En el reparto de cargos, el oficialismo ya definió a Natacha Eisenchlas como presidenta provisional del Senado y era casi un hecho que Alejandro Bermejo ocuparía la vicepresidencia de la Cámara (lugar que tenía su hermano Adolfo). Sin embargo, el peronismo aun no resuelve lugares de poder y lo hará la semana próxima.

La interna del Frente de Todos parecía impactar en Mendoza pero acá sostuvieron en lo discursivo que se iban a mantener debajo del paraguas. No se han visto rupturas ni quiebres, pero es momento de definiciones y hay nombres que no aparecen.

El viaje a Israel del gobernador Rodolfo Suárez modificó el calendario del Senado, que tenía una semana más para estos temas, sabiendo que el domingo 1 de mayo es la Asamblea Legislativa y en las sesiones del martes 3 y miércoles 4, las nuevas bancas ya están ocupadas.

La partida de Suárez está prevista para el 21 de abril a Buenos Aires, y un día después emprendería vuelo a Tel Aviv, una de las principales ciudades del país de Medio Oriente. Por ese motivo, Abed adelantó la jura a los nuevos senadores, algo que ocurrirá mañana en un martes agitado.

Son 19 los nombres que se renuevan, con mayoría oficialista, que queda con 24 bancas a un solo voto de los dos tercios necesarios en caso de endeudamiento o para la reforma de la Constitución. Si bien algunos nombres siguen como el caso de Alejandro Diumenjo que fue reelecto, otros dejan sus lugares.

Claudia Najul, Ángela Floridia, Fernanda Sabadín, Mario Ana, Mariana Zlobek, Abel Fraidemberg y Martín Kerchner desembarcan en el Senado luego de las elecciones legislativas de noviembre. Se anticipaba que las terceras fuerzas perderían sus lugares y finalmente ocurrió, por lo que los lugares de Lautaro Jiménez (FIT) y Marcelo Romano (Partido Verde) se reparten entre oficialismo y oposición.

En la distribución de los cargos, había que resolver quién iría en lugar de Juan Carlos Jaliff quien termina su mandato. Finalmente será Natacha Eisenchlas, con fuerte filiación suarista y la primera radical en ocupar ese cargo desde el retorno de la democracia. Lo más alto había sido la vicegobernación, en manos de Laura Montero.

Natacha Eisenchlas, la senadora suarista que será tercera autoridad provincial.

La presidencia del bloque quedará para Martín Kerchner, el ex super ministro de Alfredo Cornejo, desplazando al suarista Diumenjo. Es decir, que en Cambia Mendoza no hay dudas. La incertidumbre reina en la oposición.

Hoy, la jornada arranca a las 9 con la sesión de Acuerdo para que el Senado avale el pliego de María Paulina Martínez quien aspira a ser jueza del Tribunal Tributario, en la Tercera Circunscripción Judicial. Luego, a las 10, se hará la sesión tradicional de los martes, que será breve, porque a las 11 está prevista la sesión preparatoria en la que jurarán los nuevos senadores.

La Cámpora y el PJ buscan un reparto en paz

Con las diferencias a flor de piel entre el kirchnerismo y el peronismo ortodoxo en la Casa Rosada y el Congreso, las dudas surgieron en Mendoza. La presidencia del partido está en manos de Anabel Fernández Sagasti, mujer de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández y por ende, en la tropa K.

Desde la vuelta al Gobierno por parte del peronismo, la joven senadora nacional se transformó en una figura con mucha llegada a los despachos en Buenos Aires que le permitieron hacer muchas gestiones. Sin embargo, después de la derrota electoral y la profunda grieta entre el presidente Alberto Fernández y la vice, Cristina Fernández trae consecuencias.

Apenas Máximo Kirchner pegó el portazo, en Mendoza se atajaron. No hubo defensa al líder de La Cámpora por parte de Fernández Sagasti y su espada legislativa, Lucas Ilardo y no había más nada que agregar. No obstante, los números electorales le daban al PJ local otro cachetazo y los rezongos sobre algunas decisiones, empezaron a emerger.

A esto hay que agregarle los movimientos de los últimos días en el PJ, con el surgimiento de un nuevo espacio interno, encabezado por los intendentes Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael), ¿pujarán por nombres? Gerardo Vaquer llega desde Lavalle al Senado

El apuntado, podría decirse, es Lucas Ilardo. El jefe de bloque del peronismo en el Senado es el hombre de máxima confianza de la senadora nacional. Con el protagonismo opacado, algunos se preguntan qué sucederá este año.

“Cualquier senador o diputado puede seducirlo y está capacitado para hacerlo. Así que me imagino que a muchos les gustará la idea. Es natural y legítimo que así sea”, dijo el legislador kirchnerista a Los Andes cuando fue consultado por el tema. Las definiciones llegarán en los próximos días porque el 1 de mayo es la Asamblea Legislativa. Sacarán cuentas y se verá cómo se conforma a todos.

En ese sentido, Ilardo remarcó que “lo importante es que el peronismo se mantenga unido y cumpliendo su rol de oposición y control. Quien ejerza el lugar es un punto menor en la discusión”.

Alejandro Bermejo asume como senador pero no se saber si será vicepresidente del Senado. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

¿Quién quiere ese puesto? Hay un mar de dudas, porque si bien se pueden hacer cuestionamientos, nadie asoma como posible sucesor, al menos por ahora. Y consultado sobre quiénes no quieren que siga al frente del bloque, dijo entre risas: “Suárez, Cornejo y medio gabinete”.

Un cargo parecía tener rótulo de antemano y es el de la Vicepresidencia del Senado con el nombre de Alejandro Bermejo. El ex intendente de Maipú llegaría a ese lugar que supo desempeñar su hermano Adolfo, hasta antes de asumir como diputado nacional. No obstante como se definirán todos los cargos juntos, incluso con los nuevos diputados, no hay confirmaciones.

Según cuentan por los pasillos legislativos, alguien quiere interponerse entre Bermejo y la vicepresidencia: una persona del sur mendocino como podría ser Mauricio Sat. Al parecer, en San Rafael quieren disputar los lugares.

Gerardo Vaquer, Adriana Cano, María Fernández Derrache, Helio Perviú, Pedro Serra, Alejandra Barro y el mencionado Bermejo, son las caras nuevas.

Algo similar podría ocurrir en la Cámara de Diputados porque la jefatura de bloque está en la figura de Germán Gómez, un alfil de Emir Félix, el intendente que está de licencia mientras se recupera en Buenos Aires.

Su hermano Omar, asume la banca y las suspicacias sobre la titularidad del bloque empezaron a sonar. Sin embargo, hasta hace algunos días atrás, el actual presidente seguirá ahí y las miradas apuntaron a la vicepresidencia de la Cámara que deja Cristina Pérez.

¿Omar Félix en la vicepresidencia y Germán Gómez en el bloque? Difícil pensar en un esquema con dos peronistas, del sur provincial, sin cabida para el resto.

José Luis Ramón, Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio, Julio Villafañe y Nilda Escudero son los nombres nuevos. Y también habrá que ver si el lugar de Pérez lo ocupa otra mujer o se resignará uno de los pocos lugares con presencia femenina y que vuelva a ser cubierto por un hombre.

Fugazzotto, el sobreviviente a la grieta

Con la elección tan polarizada, las terceras fuerzas pierden terreno y el único lugar que se renueva viene del Partido Verde y es Emanuel Fugazzotto. Asumirá una banca en Diputados ante la salida de Mario Vadillo, compañero de aventuras partidarias. Será la única banca ajena a Cambia Mendoza y Frente de Todos en las dos cámaras.

Mailé Rodríguez (FIT), Eduardo Martínez Guerra (Partido Intransigente y aliado al oficialismo), junto a Pablo Cairo (Protectora y aliado al peronismo) son dos de los nombres que también se van. Es decir que el joven legislador, junto a la demócrata Mercedes Llano serán las únicas voces que no conforman ninguno de los dos frentes.