El Partido Verde obtuvo un tercer puesto agridulce que no le permitió llegar al Congreso

El disputado tercer puesto de las elecciones legislativas de Mendoza fue para el Partido Verde, que había logrado en las PASO una breve ventaja sobre el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Si bien en los cargos nacionales el espacio ambientalista superó por casi el doble al FIT (9% contra 4,85% en senadores y 9% contra 4,9% en diputados), no le alcanzó para lograr un cargo en el Congreso de la Nación. De todos modos, sí lo logró en la Legislatura provincial, con Emmanuel Fugazotto, y en los concejos deliberantes de San Carlos y Rivadavia.

A las 19.30, con algunos boca de urna en mano, ya se respiraba en el búnker del Partido Verde el optimismo por ganar el tercer puesto. Mario Vadillo, candidato a diputado nacional, aseguró que “esta fuerza tiene un componente ambiental muy fuerte para el mendocino” y que su espacio mantiene una postura clara en defensa del agua mientras que “los otros partidos no explican qué van a hacer para defenderla”. Con críticas a la polarización electoral, Vadillo remarcó la necesidad de que exista una tercera fuerza que ayude al control legislativo.

Entre sombrillas verdes, una militancia vestida con remeras del mismo color y un auto ploteado con consignas en contra de la revisión técnica obligatoria (RTO), los candidatos y los simpatizantes de la fuerza esperaban los resultados más concretos. La gran duda estaba en si el resultado sería suficientemente para darle un espacio a Vadillo. Era casi imposible que el candidato a senador nacional, Marcelo Romano, entrara al congreso ya que debería obtener el segundo puesto. Ninguno de esos dos resultados se dieron.

La expectativa se mantuvo para saber si Emanuel Fugazzotto entraba a la Legislatura y lo logró con el 8,62 % de los votos de la primera sección. “Vamos a poder sostener una voz en la Legislatura para defender el agua, el ambiente, y para seguir adelante las luchas sociales que encarnaron Marcelo y Mario durante estos 4 años”, afirmó Fugazzotto al conocer el resultado.

El único ganador por fuera de los dos bloques mayoritarios tiene 29 años, es licenciado en educación física, procurador y está a a dos materias de convertirse en abogado.

Además, el Partido Verde logró el ingreso de concejales en San Carlos (quedó segundo, con 24,31%) y en Rivadavia (segundo, con 30, 38%) con la candidatura del ex intendente Ricardo Manzur. En ambos casos, quedaron por detrás de Cambia Mendoza y superaron al Frente de Todos. Ante esto Romano afirmó que “cuando un partido comienza a tener territorialidad, gana fuerza” y recordó que es un espacio que apuntan a reforzar con miras a 2023.

Un proyecto provincial y nacional

El tercer partido más votado en las elecciones mendocinas comenzó su camino en el año 2016, de la mano de Juan José Fugazzotto. Inspirados en otros partidos políticos en el mundo, sus bases fueron la ecopolítica y el ambientalismo, así como el cuidado del agua, la transición a energías renovables y la oposición al fracking.

“Queremos entablar una posición que haga el ambiente una política, pero también atender las temáticas que preocupan a la gente”, aseguró Emanuel Fugazzotto, quien también es el actual presidente. Trabajan en otras provincias para conformar un Partido Verde a nivel nacional, con una independencia política de Juntos por el Cambio y Frente de Todos.

En las elecciones legislativas de 2017, el partido superó la barrera nacional para las PASO (1,5 %), pero no superó el 3% necesario para competir en los cargos provinciales. Decidieron no presentarse ese año a las elecciones generales, de forma de focalizarse en generar una propuesta con fuerza en la provincia. En 2019 no compitieron pero a fines de ese año ganaron visibilidad con las movilizaciones en contra de la modificación de la Ley 7.722. Con ese impulso reforzaron su relación con Vadillo y Romano para llevarlos como candidatos nacionales en estas elecciones y lograr el tercer puesto.

“Las necesidades y demandas del siglo XXI requieren que podamos tener una estructura que nos permita presentar o proponer un proyecto municipal, provincial y nacional. Es el camino que estamos transitando y obviamente el objetivo es consolidar esta propuesta con personas como Mario (Vadillo), Marcelo (Romano), Andrea Blandini y Ricardo Manzur”, definió Fugazotto.