Arrieta pide que investiguen “el grado de participación” suyo y del resto de los diputados que visitaron a los genocidas

Después de que se revelara la foto del encuentro de los diputados de La Libertad Avanza con los genocidas en la cárcel de Ezeiza, dónde se la ve a Lourdes Arrieta posando en primera fila y con una sonrisa en su rostro, la legisladora anunció que presentó un proyecto para “investigar lo sucedido el 11 de julio” y delimitar el grado de participación de cada integrante de la comitiva.

La diputada mendocina había dicho en declaraciones mediáticas que se sintió “engañada” por la visita a los represores condenados por delitos de lesa humanidad y hasta señaló desconocer al famoso genocida Alfredo Astiz con una frase insólita: “No sabía quién era porque nací en el ‘93, no tengo idea, yo solamente sé que se juzgaron a quienes se tenían que juzgar, no les conocía las caras hasta ese momento y cuando salí del penal me puse a ‘googlear’ justamente quién era Astiz”.

“ACERCA DE LA VISITA AL PENAL DE EZEIZA. Durante la mañana, presenté por Mesa de Entrada este proyecto a fin de que se cree una comisión especial para investigar lo sucedido el 11 de julio”, publicó este martes la legisladora nacional en su cuenta de X.

Durante la mañana, presenté por Mesa de Entrada este proyecto a fin de que se cree una comisión especial para investigar lo sucedido el 11 de julio.

Puntualmente, el proyecto de resolución presentado establece: “Créase en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados, la Comisión Investigadora sobre los hechos que llevaron a la visita efectuada el pasado 11 de julio de diputados de esta cámara al complejo penitenciario de Ezeiza”.

“La Comisión creada por medio de la presente tendrá por objeto la confección de un informe sobre conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la visita mencionada en el artículo 1. Se profundice con la intervención que les cupo a integrantes de esta HDC, y/o funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, como así también a personas individuales”, agrega la iniciativa.

Los fundamentos que acompañó Arrieta en el texto, dicen que la constitución de tal comisión, tiene como motivo “indagar e investigar sobre los hechos que fueran de público y notorio conocimiento en relación a la visita a la que fuera invitada a asistir el pasado 11 de julio al complejo penitenciario de Ezeiza para conocer y delimitar, el grado de participación que ha tenido cada funcionario perteneciente a esta casa en dicha actividad, como así también, del resto de los poderes o particulares que pudieran encontrarse vinculados”.

“El fundamento del presente reviste de tal importancia, toda vez que dicha visita se ha hecho en el marco de una actividad de apariencia “institucional”, como me fuera informado, la que finalmente pareciera no haber sido así, y que, sin perjuicio de ello, se trataron temas sensibles que de alguna manera comprometen la historia y el compromiso irrevocable que mantiene la Nación argentina con los DD.HH”, argumentó la diputada mendocina.

Y completó: “Es por ello, que en virtud del mandato que tenemos y las obligaciones que asumimos a la hora de ser representantes de este órgano, resulta menester que se investigue dicha actividad, sus participantes, roles, contenido, financiamiento, objetivos y/o fines de esta, y cualquier otro dato de interés”.