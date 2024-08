Apareció la foto: la imagen de la diputada libertaria Lourdes Arrieta en su visita a genocidas en la cárcel

Finalmente aparecieron las fotos. La escandalosa visita de diputados nacionales de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza. Allí estuvo la mendocina Lourdes Arrieta con represores de la última dictadura militar que cumplen condena por delitos de lesa humanidad. La visita fue organizada por el presidente del bloque libertario, Beltrán Benedit, y participaron también Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, había roto el el silencio en Mendoza y se desentendió de la visita a represores en la cárcel de Ezeiza, al indicar que fue “engañada” por otros legisladores del bloque. Además, dijo que no sabía quién era Alfredo Astiz, conocido como “el ángel de la muerte”. Las fotos fueron difundidas por el sitio Data Clave y allí se ve a la joven libertaria en la primera fila, con un tapado de color naranja.

Según el sitio, además de Astiz estuvieron Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías y varios más conversando con ellos durante dos horas y les entregaron una propuesta para conseguir su prisión domiciliaria. Los Andes intentó comunicarse con Arrieta, pero no obtuvo respuesta. Desde su entorno indicaron que mañana hará las aclaraciones correspondientes en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.

Diputada libertaria Lourdes Arrieta junto a otros diputados en su visita a represores en la cárcel.

Días atrás, la legisladora habló con diversos medios como radio Mitre Mendoza, LV10 y Nihuil, entre otros, desde el aeropuerto provincial, ya que hubo problemas en Aerolíneas Argentinas; y señaló que en principio iba a participar de una “visita institucional” a la cárcel de Ezeiza para conocer las condiciones edilicias y también sanitarias de los internos.

“Yo me siento, y me sentí en su momento engañada, defraudada, porque con el diputado que justamente me insistió tanto para que fuera, tenía una buena relación. No sé cuáles eran sus planes”, expresó a LV10 respecto al diputado Beltrán Benedict, quien organizó la visita a la cárcel de Ezeiza.

En este sentido, agregó: “A nosotros no se nos proporcionó la información de que nos íbamos a encontrar con estos represores, a los cuales repudio completamente. Y como soy parte de la Comisión de Seguridad Interior, ¿cómo no iba a ir y a interiorizarme de lo que es el penal de Ezeiza?”, comentó.

Acto seguido, sostuvo que no conocía a Astiz: “No, no sabía quién era, no sabía porque aparte nací en el ‘93, no tengo idea, yo solamente sé que se juzgaron a quienes se tenían que juzgar, no les conocía las caras hasta ese momento y cuando salí del penal me puse a ‘googlear’ justamente quién era Astiz”, dijo Arrieta.