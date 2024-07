Arrieta rompió el silencio y habló sobre la visita a represores: “Me sentí engañada, no sabía quién era Astiz”

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, rompió el silencio en Mendoza y se desentendió de la visita a represores en la cárcel de Ezeiza, al indicar que fue “engañada” por otros legisladores del bloque. Además, dijo que no sabía quién era Alfredo Astiz, conocido como “el ángel de la muerte”.

La legisladora habló con diversos medios como radio LV10, Mitre y Nihuil, entre otros, desde el aeropuerto provincial, ya que hubo problemas en Aerolíneas Argentinas; y señaló que en principio iba a participar de una “visita institucional” a la cárcel de Ezeiza para conocer las condiciones edilicias y también sanitarias de los internos.

“Yo me siento, y me sentí en su momento engañada, defraudada, porque con el diputado que justamente me insistió tanto para que fuera, tenía una buena relación. No sé cuáles eran sus planes”, expresó a LV10 respecto al diputado Beltrán Benedict, quien organizó la visita a la cárcel de Ezeiza.

En este sentido, agregó: “A nosotros no se nos proporcionó la información de que nos íbamos a encontrar con estos represores, a los cuales repudio completamente. Y como soy parte de la Comisión de Seguridad Interior, ¿cómo no iba a ir y a interiorizarme de lo que es el penal de Ezeiza?”, comentó.

Acto seguido, sostuvo que no conocía a Astiz: “No, no sabía quién era, no sabía porque aparte nací en el ‘93, no tengo idea, yo solamente sé que se juzgaron a quienes se tenían que juzgar, no les conocía las caras hasta ese momento y cuando salí del penal me puse a ‘googlear’ justamente quién era Astiz”, dijo Arrieta.

Recordemos que en aquella visita, hubo reuniones con represores como Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason; además de Astiz.

Por otro lado, sostuvo que no sabía si el resto de los diputados que fueron a la visita a la cárcel “estaban al pendiente de eso sabían que íbamos justamente a ver esta gente. No lo sé”.

“Pero también me siento estafada en mi moral. Por eso me puse a disposición para que se cree la Comisión Evaluadora de Conducta y por ese tema yo voy a votar a favor junto con Unión por la Patria, junto con el Frente de Izquierda para que me investiguen y realmente pongo a disposición todas las pruebas que tengo”.

Sobre la dictadura militar, sostuvo: “Es una época nefasta en la que realmente ¿cómo voy a defender a esos tipos cuando los mismos generales mandaron a matar a 649 héroes que lo dieron todo por nuestra patria? "