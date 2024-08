Video: Lourdes Arrieta insistió en que fue “engañada” a la visita a represores y cerró al grito de “Viva Cristo”

La sesión de la Cámara de Diputados de la Nación trató varios temas, uno fue la expulsión de los diputados libertarios que fueron al penal de Ezeiza. En aquella recordada visita estuvieron con represores de la última dictadura militar que están cumpliendo condena por haber cometido delitos de lesa humanidad. La mendocina Lourdes Arrieta, integró esa comitiva.

El hecho curioso lo había protagonizado la diputada de la Libertad Avanza, Rocío Bonacci quien votó a favor de sancionar a quienes participaron recientemente de la visita. Es decir, votó a favor de ella misma, siendo que fue de las legisladoras que dijo haber sido engañada. Finalmente el asunto no avanzó y seguirán todos en sus bancas.

A la hora de las cuestiones de privilegio, quien agarró el micrófono fue Lourdes Arrieta. La mendocina que no deja de estar en el ojo de la tormenta por diversos motivos y en menos de tres minutos hizo su descargo apuntando a sus colegas que se burlaron de su “honorabilidad y mi credibilidad sabiendo los hechos ocurridos que he relatado inclusive en medios televisivos”.

“Saben bien que presenté, al respecto de la visita al penal el día 11 de julio, un proyecto justamente para que se cree una comisión que investigue los hechos. No solamente ello, también me atreví a ir a la justicia, gracias a que he recibido amenazas de parte de algunos sectores. Esto no es broma, creo que se tuvo en cuenta señalarme justamente por haber ido sí, señores, engañada”, enfatizó desde su banca.

La diputada nacional se defendió de las críticas por la visita a represores en el penal de Ezeiza. Foto: X @lulumicart

En ese sentido indicó que “es la información que manejaba en ese momento. Si me quieren creer, bien, y si no, no me importa, para eso me someto a investigación. También para eso me puse a disposición del juez, inclusive siendo querellante de una causa. Por otro lado, quiero decirles que yo no vengo acá a reivindicar genocidas. No me interesa, eso ya está juzgado”.

“Yo vengo acá a construir un futuro, un futuro que es liberal, le pese a quien le pese”, indicó Arrieta. Hizo referencia a una situación tensa vivida en la Comisión de Adultos Mayores en la que le dijeron que se tomara licencia porque “porque molestaba en una comisión”. La legisladora remarcó que no se merece “la falta de respeto” que recibió de parte de sus colegas de la comisión.

Apuntando a sus colegas de la comisión, aseveró: “Yo me tengo que aguantar los desagravios (sic), me tengo que aguantar que me critiquen, que me traten mal porque soy joven. Si quieren darle respeto a los jóvenes, empiecen entonces ustedes por hacerlo. Yo acá vengo a construir un futuro, como dije anteriormente, no me importa lo demás”.

“Creo que lo que ha pasado últimamente está en la justicia, se va a investigar, si se tiene que investigar. No quiero recibir más presiones, no quiero recibir más ataques, no quiero recibir más amenazas. Si acá estamos hablando de violencia hacia las mujeres, quiero que sepan que yo también he sido parte y víctima de violencia política e institucional de parte de muchos sectores”, indicó antes de cerrar con su marca registrada: “Viva Cristo, muchas gracias”.