Del amor a la convivencia: el oficialismo que viene

De cara al recambio legislativo del próximo 1 mayo, cuando asumirán los diputados y senadores electos en 2025, en el Poder Ejecutivo se activaron las señales para buscar contener a la nueva tropa, aquella que surgió del acuerdo que oportunamente suscribió Alfredo Cornejo con la Casa Rosada.

Una alquimia electoral que le permitió una victoria holgada en Mendoza, y por ende -en principio- la reafirmación de la mayoría que tenía en ambas cámaras, aunque con alguna particularidad: muchos de ellos no provienen del radicalismo, principal soporte del frente, sino y puntualmente, de La Libertad Avanza (LLA).

La reunión que encabezó esta semana el propio Cornejo junto a su ministro de Gobierno, Natalio Mema y el presidente de LLA, Facundo Correa Llano, es una especie de control de daños preventivo , tal vez bajo el augurio que en los próximos dos o cuatro años habrá momentos de tensión entre los socios, y también, votaciones divididas que pueden llegar a poner en discusión la voluntad del Gobierno.

Los temores no son infundados. Con la suficiente antelación, casi como quien no quiere incomodar, LLA anunció que sus hombres y mujeres que desembarcan en la Legislatura (5 senadores y 7 diputados) no formarán parte del bloque de Cambia Mendoza (CM) el paraguas electoral que le permitió a Cornejo la rotación de aliados bajo un mismo e inalterable sello pese a los cambios de escenarios.

Tampoco establecerán un interbloque , habitual mecanismo legislativo que sirve para articular espacios con alguna afinidad o incluso entre quienes compartieron una misma boleta en las elecciones. Directamente formarán un bloque aparte que, pese a las promesas de trabajo conjunto, hacen aflorar algunas dudas porque esa será también la misma actitud en los Concejos Deliberantes de toda la Provincia.

Esa anticipada “declaración de independencia” política de los libertarios activó alarmas que pretenden contener casi de antemano para evitar no sólo que no haya sangre, sino que si se derrama, no llegue al río.

Para intentar desbaratar futuras e hipotéticas resistencias, Cornejo apeló a la historia reciente, pero también a las coincidencias que formaron parte del acuerdo programático suscripto entre ambas fuerzas. “Coincidimos en una manera de entender la política, gestionar y gobernar”, razonó el gobernador en las redes sociales.

La arenga apuntó directamente a remarcar el buen vínculo que el mendocino tiene con Javier Milei, quien además reconoció públicamente el aporte de Cornejo y sus legisladores para acompañar la Ley de Glaciares con las reformas que aprobó días atrás Diputados. Un capítulo más del elogioso ida y vuelta entre ambos mandatarios que ahora esperan que rinda frutos también en Mendoza.

Entre la autonomía y la reciprocidad

La estrategia se tornó explícita al remarcar el gobernador que lo sucedido tras el acuerdo y el acompañamiento mayoritario en las urnas “no se trata de una coincidencia circunstancial ni limitada a una elección, sino de una mirada compartida sobre el rumbo que necesita Mendoza y Argentina, con orden y previsibilidad”, razonó Cornejo a tono con la narrativa mileísta.

En Casa de Gobierno temen que esa persistencia en la construcción de identidad propia de una fuerza relativamente nueva, pero en franco crecimiento -aunque sus chances estén inexorablemente atadas a la suerte del proyecto libertario-, pueda tentar a desconocer los acuerdos de acompañar en el plano local como los cornejistas lo hacen a nivel nacional.

Los mileístas mendocinos consideran que el contrato electoral no los obliga a un alineamiento automático, ni mucho menos someterse a disciplina política alguna. Apuestan a la negociación, pero también piden ser contemplados y considerados en los proyectos que el Ejecutivo envíe o impulse.

Esa también anunciada proclama de autonomía genera incertidumbre en un gobierno que hace del control un sistema y que ante la evidencia de un camino propio busca anticiparse para que si no se pueden bloquear sus razones, al menos se contengan sus efectos.

Juntos o en camas separadas

En esa dirección tendrá un rol preponderante Mema, el ministro político al cual el gobernador le asigna cada vez más responsabilidades trascendentes, quien tendrá a su cargo la continuidad del vínculo, para poner a disposición lo que requiera cualquier demanda por parte de los libertarios que involucre alguna otra área del Ejecutivo. Cornejo no quiere dejar cabos sueltos, ni preguntas sin responder, ni inquietudes sin solucionar que puedan dar pie a alguna rebelión capaz de complicar los planes en la Casa de las Leyes y con ello, al propio Gobierno.

La pulseada se da en plena fortaleza del vínculo político que Cornejo construyó paciente y certeramente con Milei, con quien no sólo logró un acuerdo electoral que pretende extender en el tiempo, y especialmente de cara a 2027 cuando todo indica que el presidente irá por su reelección y el gobernador por asegurar la continuidad de su proyecto.

Si bien está claro que, en un contexto nacional todavía adverso, matizado por la incertidumbre económica de este año, que lejos de aplacar parece querer entronizarse, sobrevuela una certeza ineludible: ambos se necesitan.

Hacia allí van las declaraciones públicas de uno y otro que no cesan de poner en valor el acompañamiento mutuo, en especial en los grandes temas. Una actitud que Cornejo espera aquí de los mileístas, casi como una prueba de amor capaz de ratificar que la conveniencia y los gestos merecen -además- respaldos concretos, compromisos lejos del deslumbramiento y la idealización.

No sea cosa que la rutina de la gestión, el gobierno y la convivencia legislativa traiga roces y peleas impensadas. Esas capaces de hacer replantear la continuidad de una relación por más prometedora que alguna vez se haya presentado.

* El autor es periodista y profesor universitario.