Antes de volver a Mendoza, Luis Petri acusó de "traidora" a Victoria Villarruel: "Compra la agenda opositora"

En ese momento no descartó presentarse como candidato a diputado nacional en las próximas elecciones por La Libertad Avanza, si se lo pidiera el presidente Javier Milei.

“No me sugirió nada. Ya lo dije, ella no es parte de la gestión y hoy podemos decir, que ha comprado la agenda de la oposición”, arremetió el ministro radical. Y continuó: “Fue votada para acompañar la gestión de Javier Milei y hoy no sostiene las políticas del Gobierno”.