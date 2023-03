Anabel Fernández Sagasti recrudece la interna del kirchnerismo con el presidente Alberto Fernández

El Frente de Todos transita una interna durísima de la cual será difícil retornar, sobre todo por declaraciones y acciones en aumento entre el kirchnerismo que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y el sector peronista que responde al presidente, Alberto Fernández.

Este lunes se dieron a conocer supuestos chats del Presidente, en el cual habla de “terminar con 20 años de kirchnerismo” y en el cual desliza que el candidato de la Vicepresidenta sería el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, así como que Daniel Scioli podría representar como otro candidato a presidente del espacio gobernante.

Si bien desde Casa Rosada negaron que el Presidente dijera eso, no negó la existencia de la conversación del diario El Destape y el máximo mandatario, hubo fuertes repercusiones internas, particularmente en el espectro del Frente de Todos y el espacio kirchnerista.

Desde Mendoza, quien salió al cruce del mandatario, aunque sin nombrarlo, fue la principal representante que tiene el kirchnerismo y La Cámpora, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

“Me pregunto qué significa para quienes murmuran en off con periodistas querer ‘terminar con 20 años de Kirchnerismo’ ¿Privatizar YPF? ¿No trabajar para tener el salario en dólares más alto de Latinoamérica como en el 2015? ¿Decirle no a las inclusiones jubilatorias? ¿Seguir bajo los designios del FMI in eternum? ¿Terminar con la Vicepresidenta? ¿Terminar con lo comenzó Néstor (Kirchner)?”, se preguntó la ex presidenta del PJ provincial.

Además, comentó que “es un dejavú constante el de un puñado dirigentes que pretenden esto” y expresó que “no se dan cuenta que el peronismo kirchnerista no es un eslogan que pueda terminarse con palabras”.

Anabel Fernández Sagasti

En este sentido, agregaron que “no se anoticiaron que el kirchnerismo construyó la alquimia entre el esfuerzo colectivo de un pueblo que quiere vivir mejor con representantes que los defiendan sin especulación, sin temor y sin tibiezas”.

Y finalizó: “Es necesario volver al coraje de Néstor para combatir el embate neoliberal”.