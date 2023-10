Ampros rechazó la oferta salarial y habrá una nueva reunión

El gremio de los profesionales de la salud (Ampros) rechazó la oferta salarial del Gobierno y denunció el supuesto “incumplimiento de actas paritarias vigentes”.

Tras el fracaso de la reunión en la Subsecretaría de Trabajo, se fijó un nuevo encuentro de mesa técnica en el Ministerio de Salud para este viernes y otra reunión paritaria para el 3 de noviembre.

Concretamente, Ampros no aceptó la propuesta que consiste en un incremento del 10 por ciento sobre la Asignación de Clase en noviembre de 2023 y del 10 por ciento en diciembre de 2023.

La secretaria General de Ampros, Claudia Iturbe, expresó que el Gobierno llevó a la mesa paritaria “exactamente lo mismo que para el resto de los gremios”. “Llevaron una propuesta que no cubre la inflación proyectada; hablan de un 10% en noviembre y un 10% en diciembre, con base en diciembre de 2022. O sea, totalmente desactualizada, con una pérdida de poder adquisitivo muy grande. Por lo tanto, fue absolutamente rechazada, ya que el Banco Central habla de una inflación mayor al 150%”, afirmó Iturbe.

Y agregó: “Pero lo que más nos extrañó fue el hecho de que no hubiera estado presente el Ministerio de Salud y creemos que es porque no tienen listos los listados con los cumplimientos de las actas anteriores que incluyen pases a mayor dedicación, cambios de régimen, pagos de escalafonamiento de la residencia para la clase; pago a jefes de residentes que no han cobrado y pases a interinato de la gente que está en negro y lleva cuatro años desempeñando tareas”.

“Hablamos de profesionales a los que vamos a perder porque no hay proyecto ni a mediano ni a largo plazo, el Gobierno sigue sin tomar conciencia de lo que pasa con esta situación”, agregó Iturbe.

Por su lado, la subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, Beatriz Martínez, puso paños fríos e indicó: “Nos reunimos con los representantes de los profesionales de la salud y les transmitimos la propuesta básica que se ha hecho al resto de los gremios. El gremio nos ha acercado una serie de solicitudes para trabajar en la próxima mesa y es por ello que se los ha convocado″.

La comisión ejecutiva de Ampros solicitó también al Ejecutivo que para el próximo encuentro, lleven los listados con todo lo solicitado por la asociación profesional.

Hasta aquí, los principales gremios estatales han rechazado la oferta del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo ya tuvo reuniones con el SUTE y ATE. La próxima reunión con el gremio docente se realizará el 30 de este mes.

A pesar del fracaso, el Gobierno viene destacando que comenzó las negociaciones paritarias “en las fechas originalmente pactadas con los gremios” y que el ofrecimiento de suba salarial para fines de este año “considera los efectos negativos sobre las finanzas provinciales que tendrán las recientes modificaciones en la política tributaria nacional y es obligación del Estado tomar en cuenta su repercusión a fin de asegurar el pago de los salarios”.

“El escenario electoral nacional no será neutral para el escenario macroeconómico”, ha dicho también el Ejecutivo.