Alfredo Cornejo sobre la nueva ministra de salud: “Me cuesta creer no supiera que había un vacunatorio VIP”

El viernes se dio a conocer el caso del Vacunatorio VIP que culminó con la renuncia de Ginés Gonzáles García como ministro de Salud de la Nación . Aunque la oposición ya venía denunciando irregularidades en las vacunas rusas, nada parecía ser tan trascendental hasta ayer cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en vivo que el propio titular de la cartera sanitaria le había hecho “un favor” y gracias a él se había podido vacunar con la primera dosis de la Sputnik V.

El escándalo del Vacunatorio VIP destapó muchos más funcionarios, militantes, simpatizantes y hasta periodistas K que habían sido inoculados de manera irregular. Por lo sucedido Alberto Fernández le pidió la renuncia a su Ministro de Salud, que en más de una oportunidad lo había halagado de manera pública por su desempeño. En su lugar juró para reemplazar ese cargo Carla Vizzotti , quien hasta el viernes fue la segunda de Ginés y aseguró no saber nada sobre dichas irregularidades.

Sin embargo, eso no fue creíble para Alfredo Cornejo, quien en diálogo con el programa “Sábado tempranísimo”, de radio Mitre, apuntó contra el presidente de la Nación y la nueva funcionaria.

“No hay que salirse de foco de la falta de plan en muchos aspectos. Debíamos prepararnos para acceder a una cantidad de dosis como las que necesitamos y el gobierno no se preparó para eso. Ha conseguido escasos acuerdos de vacunas que tendrán problema de logística y en ese marco este abuso, arbitrariedad y privilegio caen peor”, dijo este sábado a la mañana el titular de la Unión Cívica Radical (UCR).

Y continuó: “Me cuesta creer que Carla Vizzotti no supiera que había un vacunatorio VIP en el ministerio de Salud. Y me cuesta creer que el Presidente no supiera que su íntimo amigo, el diputado (Eduardo) Valdés se haya ido a vacunar para un viaje a México, que es una excusa muy tonta porque ya en la publicación de Lancet plantean que la inmunidad se da recién a los 40 días y el viaje es el lunes”.

Cornejo además habló de su experiencia como exgobernador de Mendoza, sobre la idea de hacer público el registro de vacunados: “El Presidente no solo debería hablar, porque el engaño de credibilidad al plan de vacunación ya está hecho y difícilmente lo remonte. Pero sí generaría alguna empatía informar el inventario de vacunas disponibles y el registro completo de todos los que se han vacunado, en el vacunatorio VIP y en el registro público”.

Por otro lado, el titular de UCR aseguró que “es muy probable” que haya más personas que pasaron por el “Vacunatorio Vip” y no se sepa. Es por ello que desde la oposición reclaman el listado.

Luego volvió a criticar a la alianza de gobierno: “El Frente de Todos está atado con alambre. Es una unión para para conquistar el poder y sostenerlo, pero no es que las divisiones internas no son entre Verbistky que tiene un plan sanitario y Ginés que no lo tiene, no hay plan en ninguno de los dos”,