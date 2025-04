Alfredo Cornejo: "No vamos a dar una fecha de las elecciones el 1 de mayo"

"Nunca se me pasó por la cabeza meter en el discurso el tema de las elecciones, porque es un tema que le importa a la dirigencia política, a los estrategas . Pero yo creo que el discurso del primero de mayo es muy relevante institucionalmente, es para hacer un balance de lo hecho, y en este caso yo voy a hacer un esfuerzo por proyectar el futuro ", afirmó el gobernador durante una entrega de 21 viviendas en la localidad de Barriales, en Junín.

E insistió: " no vamos a dar una fecha de elecciones el primero de mayo . Así que no hay definiciones al respecto, hay pros y contras para la elección conjunta, hay pros y contras para la elección separada, es un tema que vamos a analizar incluso con mi círculo de confianza, en el caso de los intendentes de mi partido, pero también con los intendentes de otros partidos , con muchos líderes de la Legislatura, parlamentarios y demás, en su momento. Tenemos tiempo para eso" .

Sin embargo, la normativa también prevé que se hagan unificadas con las legislativas nacionales . En ese caso, es un hecho que en Mendoza no habrá PASO, ya que a nivel nacional se suprimió la primaria por una ley del Congreso nacional.

Cornejo dijo en este sentido: "yo diría que en 2025 es seguro que no va a haber PASO provincial, porque no tendría sentido porque el cronograma ya es otro, así que no hay PASO en el 2025. Hay PASO si en el 2026, cuando terminan los mandatos de los legisladores, que es el primero de mayo, ahí se eligen las nuevas autoridades. Ahí estaría vigente el régimen electoral provincial".