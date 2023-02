Alfredo Cornejo disparó contra la “doble vara del SUTE” por el caso Correa

El precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, embistió anoche contra el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), en un acto de campaña realizado en Luján con sindicalistas radicales. Lo criticó por la causa de abuso sexual que enfrenta su secretario gremial, Gustavo Correa, quien no fue apartado de su cargo.

Cornejo cuestionó “la doble vara del SUTE, donde las mujeres kirchneristas del ese sindicato cuando fue el escándalo de la UCIM, con denuncia incluida, no dijeron ni ‘pio’. Esa doble vara le hace daño a la gente. Debe haber una única vara que es mejorar la educación”.

Cabe mencionar que en diciembre pasado Correa fue imputado por abuso sexual simple, luego de que una agente de seguridad privada, denunciara que fue atacada por él y otros dos gremialistas en medio de una manifestación del SUTE en el edificio que está ubicado la UCIM.

Posteriormente, el colectivo Ni Una Menos reclamó que el sindicato docente removiera a los denunciados, pero un grupo de 30 mujeres encabezado por la secretaria general Carina Sedano respondieron con un comunicado titulado “Estuvimos ahí” para confirmar que no lo harían.

“Se ha resuelto no separar de sus cargos a los compañeros hasta que la justicia se expida, como corresponde en un estado constitucional, democrático y social. El sustento factico de esta elección es el amplio aporte de pruebas como lo es el video publicado por un medio de comunicación local y el testimonio de las abajo firmantes que se encontraban presentes en el lugar. Es determinación de esta mesa creer en estas mujeres y no subestimar su palabra”, afirmaron.

No es la primera vez que Cornejo critica a la actual conducción del gremio docente. En el marco de las protestas por las paritarias el año pasado, dónde hubo paros y movilizaciones masivas, señaló entre varias críticas que “el SUTE cogobierna el sistema educativo hace 20 años, con el breve interregno de mi Gobierno donde no lo permití. Pero tiene influencia sobre la Junta de Disciplina, sobre la Junta de Calificaciones y gracias a ese cogobierno es que la educación en general del país y de Mendoza ha venido en declive”.

Más declaraciones sobre sindicalismo

Por otro lado, Cornejo mencionó que los sindicatos deben cumplir un rol importante en “la batalla cultural que se está desarrollando”. Al hablarle a los presentes, los instó a “tener un diagnóstico común y propuestas que vayan cambiando las mentalidades, fundamentalmente hoy que vuela la información a través de múltiples canales”.

También respondió a las críticas que generalmente esgrimen los gremios contra él. “A mí me tildan de autoritario. No es así, yo ejerzo la autoridad, que es muy distinto”, afirmó, y explicó que “autoritarismo es no estar sujeto a leyes y yo siempre estuve sujeto a leyes. Ni de denuncias tengo. Las sociedades anhelan, demandan y necesitan autoridad. No quieren que les restrinjan su libertad y desde ese lado también estoy”.

En cuanto a la generalización que “algunos alimentan sobre que todos los políticos y sindicalistas son iguales, lo único que hace es favorecer a los que realmente son corruptos, a los que hacen las cosas mal. Por eso es importante generar expectativas sobre bases sólidas y concretas. No hagan promesas que no se puede cumplir”.

Finalmente, el precandidato habló sobre uno de los temas que lo preocupan en la actualidad: “Me duele ver a los chicos que se van del país y otros tantos que ni siquiera tienen esa posibilidad y no tienen oportunidades de nada. Esto no lo podemos permitir y para revertir esta situación se necesita autoridad con una administración del servicio y generando expectativas”.