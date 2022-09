Alejandro Pérez Hualde: “Con El Baqueano pareciera que no se va a afectar el río Diamante”

En junio del año pasado, tres reconocidos abogados se presentaron en Fiscalía de Estado para advertir que la adjudicación de la licitación de Portezuelo del Viento podría haber generado perjuicios económicos a la Provincia. Uno de esos abogados es el ex ministro de la Suprema Corte Alejandro Pérez Hualde. Hoy, no oculta su satisfacción: “me parece bien que se interrumpa la licitación. Fue lo que nosotros aconsejamos con (Miguel) Mathus Escorihuela y (Aldo) Guarino Arias. Tratamos que no fuera una cosa partidaria y creo que lo logramos. No había un interés en especial partidario de ninguno”.

-Cuál era la lectura que hacían?

-Había un pronóstico muy malo con respecto a las acciones que estaba desarrollando La Pampa y a la política de la Corte Suprema de la Nación. Íbamos a dar un paso grave, que es contratar, íbamos a generar derechos en un contratista y no nos iban a dejar hacer la obra. Nos iban a pisar el dinero y nos íbamos a quedar sin el pan y sin la torta.

-¿Cómo analiza la alternativa que planteó el Gobernador?

-No conozco en detalle el proyecto de El Baqueano. Todavía no nos hemos juntado para estudiarlo. La Pampa tiene una bandera política, que es la enemistad con Mendoza, eso sostiene hasta a los gobiernos pampeanos, así que seguro vamos a tener planteos de La Pampa, pero el caso Portezuelo tenía otro color porque se comprometían unos metros cúbicos que no les iban a llegar nunca y además perjudicábamos no sólo a La Pampa: la que más riega con el Colorado es el sur de la Provincia de Buenos Aires, así que habían adversarios más pesados.

-¿Por qué Portezuelo tiene otro color respecto de El Baqueano?

-En El Baqueano, que sería una presa entre Agua del Toro y Los Reyunos, pareciera que lo que se va a hacer no va a afectar en nada el curso, porque no hay un uso consuntivo del agua (nota de la redacción: uso consuntivo es sacar agua de un curso hídrico que no se devuelve o vuelve de otra manera, como es el caso del riego agrícola o uso industrial). Usarla para energía hidroeléctrica implica que vuelve al curso de agua, de ninguna manera podría legitimar un planteo. Habría que estudiar si el tiempo de llenado podría generar algún perjuicio, que seguro La Pampa lo está estudiando. Además, el río Diamante no les llega.

-¿Hay alguna alarma con el planteo que La Pampa le hizo a San Juan por Tambolar?

-Los planteos últimos para cuestionar Tambolar en la Corte Suprema, ellos hablan de cuenca y la Corte les ha aceptado este concepto en el caso del río Atuel. Cuando metieron la última demanda, nosotros respondimos que ya había sentencia, era cosa juzgada y la Corte, dijo que no, porque esa sentencia fue sobre un río y ahora es sobre un ecosistema y una cuenca. Hay que estudiar bien, para que ellos no tengan razón. Es el secreto para ganar.

-¿Hay que avanzar rápido o lento?

-Sería bueno que colecten buenos consensos. Rodolfo Suárez ha hecho una propuesta con tiempo, para que puedan opinar y participar todos los interesados.

-¿No hay mucho riesgo de lobby?

-Los lobbys ya los tienen funcionando seguro. Cuando ven a alguien con un chupetín de 1.000 millones de dólares, le aseguro que los lobbys lo tienen. Por eso me parece bien avanzar con propuestas concretas y dar tiempo para que opinen los interesados. Por lo demás, poner en funcionamiento ese ahorro para el desarrollo del futuro, me parece muy bien.

Vida y obra

Alejandro Pérez Hualde fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales egresado de la Universidad de Mendoza.

Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos de Mendoza (Director 2002-2004). Director de carrera de Doctorado de la Facultad de Derecho de la U. Nacional de Cuyo (Mendoza-Argentina).

Integra Integrante de comité evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Es profesor de “Derecho Administrativo II” de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, de “Derecho Público Económico” de la U. de Mendoza y de “Servicios públicos y regulación de la economía” en el Máster de la U. Austral (Buenos Aires).