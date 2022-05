Alejandro Bermejo: “La UCR ha creado un relato contra el PJ y no se ha hecho cargo de la crisis provincial”

Alejandro Bermejo desembarcó este mes en la Legislatura provincial como uno de los dirigentes más importantes que va a tener el Frente de Todos en el Senado. El maipucino llega a esta banca luego de haber renunciado como legislador nacional en el Congreso y promete trabajar tanto para la unidad partidaria, como también marcar los errores del Gobierno que lidera Rodolfo Suárez.

Dispuesto a trabajar de forma “propositiva” para aportar para la mejora de la situación provincial, Bermejo no escatima en críticas al radicalismo, sobre quien asegura que ha armado un “relato” contra el peronismo en los últimos años, y recalca que la situación económica de la provincia es “grave”. También argumenta por qué se rechaza la reforma de la Constitución impulsada por el oficialismo y habla sobre el futuro del peronismo de cara al 2023 y de posibles candidatos a la gobernación.

- ¿Cómo lo encuentra este nuevo cargo en el Senado?

-Es algo novedoso para mí. He estado mucho tiempo en el Ejecutivo, desde 1983. Siempre involucrado en la intendencia. En este nuevo rol como senador provincial estoy tratando de ser parte, siempre de forma propositiva, de un proyecto que tenga que ver con la reconstrucción del PJ en el ámbito provincial.

Alejandro Bermejo, Senador Provincial por el Partido Justicialista de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

- ¿Hay un cambio en esta nueva conformación legislativa en la oposición?

- Estamos trabajando consolidados en ambas cámaras, atentos al conflicto del Frente de Todos en el orden nacional, el cual no es bueno, saludable ni constructivo y que genera incertidumbre y complicaciones. Pero en Mendoza estamos tratando de preservar unidad de criterios con objetivos claros. Está a la vista que cada uno tiene su impronta y sus diferencias, pero tratamos de sostener la unidad.

- ¿Por qué renunció al Congreso? ¿Ese tema ya está saldado?

-Fueron exclusivamente razones personales y de salud que tuve. No sentía tampoco con claridad mi aporte positivo en ese ámbito. Son momentos que pasaron y necesitaba un respiro. Ahora estamos con mucha fuerza.

- ¿Cómo ve la gestión de Suárez?

- No la veo bien, más allá de la pandemia, que obviamente ha afectado. Hay indicadores que marcan una realidad muy compleja. Es cierto que hay variables económicas nacionales que tienen mucho más impacto, pero la provincia tiene grandes dificultades, está estancada económicamente, no genera empleo ni inversiones y tiene problemas financieros.

Además, hace 6 años y medio en los que gobierna el radicalismo. Sólo con notar la deuda millonaria que dejó (Alfredo) Cornejo, vamos a tener que afrontar pagos fuertes en 2023. Este gobierno está quieto, estancado y no es agresivo en función de las políticas que tiene que tomar para levantar la provincia.

Alejandro Bermejo, Senador Provincial por el Partido Justicialista de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

- ¿Qué le hace falta?

- Gestión. No vemos movilidad ni acciones que entusiasmen al ámbito de la producción o al empresariado a realizar inversiones en la provincia. En algún momento deberán reaccionar, porque hay una demanda de los mendocinos para sacar esta provincia adelante.

Está la oportunidad del gobierno provincial para llamar al diálogo, al acuerdo, para convocar a la oposición y que entre todos busquemos salir de esta situación.

- ¿Suárez tiene que convocar a la oposición?

-Me parece que sí. Creo en un esquema de diálogo, de acuerdos y consensos más allá del color político. Pero es responsabilidad de quien gestiona hacerlo. No es solamente llevar un expediente con un proyecto a la legislatura y que se discuta, como fue el intento de reforma de la Constitución, que tiene términos muy ambiguos y abiertos.

Bermejo y el no a la reforma de la Constitución

- ¿Qué hay con la reforma? El gobierno dice que no dan argumentos de por qué se oponen…

-La interpreto más como un intento de reforma electoral para minimizar las capacidades de los partidos minoritarios.

Que se quiera discutir el gasto público eliminando una cámara es mentira. La Legislatura hoy gasta un 1% del Presupuesto provincial; y en el medio, eliminar las elecciones intermedias es eliminar los controles del votante a la gestión provincial. Creo que no es útil y no sirve. Encima, incorporar un ballotage, es otra elección más, lo cual es un gasto importante para los recursos del Estado.

Creo que no tiene sentido hablar solo de este gasto público. Tendríamos que discutir una ley de sueldos en todo el Estado en el que se puedan establecer mayores niveles de control en el ejército de asesores que hay en los ministerios y ahí se empezará a ver la reducción del gasto de la política.

Alejandro Bermejo, Senador Provincial por el Partido Justicialista de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

- ¿Está cerrado el debate?

-Tenemos un mandato partidario de no darle tratamiento porque está vacía de contenido y sigue siendo una modificación con artículos ambiguos que no terminan de definir los destinos de una provincia.

Situación política de Maipú

- ¿Cómo ve Maipú?

- Perfecta. Lo veo bien a Matías y a Maipú. Lo veo mejor que cuando yo he sido intendente, lo cual ha sido el desafío permanente en la historia de tanto peronismo en Maipú.

- La UCR ha hecho base de su campaña en Maipú, tienen confianza en poder ganar...

- Yo estoy seguro que vamos a mantener la conducción de Maipú, por lo que se ha hecho y se está haciendo. Claramente hay que entender al electorado con esta crisis económica. Pero creo que hay que seguir en la misma línea.

-¿Les preocupó el resultado del año pasado?

-No. Justamente eliminar las elecciones de término medio sería una burrada en lo que son controles y conocer la reacción de la gente. Estamos redoblando esfuerzos.

Alejandro Bermejo, Senador Provincial por el Partido Justicialista de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

El PJ

- ¿Cómo está el Frente de Todos e Mendoza?

-Lo veo bien en el marco de las diferencias que puede haber y de las referencias en el orden nacional. Creo que no es momento ahora de potenciar las diferencias, sino al contrario, potenciar la unidad en base a las demandas de la gente.

-Ya hay un incipiente espacio entre Roberto Righi y Emir Félix. ¿Dónde están ubicados los Bermejo?

-Tenemos que estar por arriba de estas fricciones internas que se generan y que no le hacen bien al peronismo. Creo que son buenos estos encuentros igual y no visualizo que haya fuertes divisiones. A Adolfo, a mí y a Matías, nos verán por fuera de los enfrentamientos internos.

- ¿A quién ve como candidato?

-Hoy no lo hay. Creo que hay buenas intenciones, como los intendentes Emir, Roberto y Martín, así como también Martín Hinojosa… a Anabel (Fernández Sagasti) no la nombro porque ella misma se corrió en esta instancia y creo que fue prudente y generosa en esta actitud de dar paso a los intendentes que se están retirando y a otros sectores del PJ para replantear y trabajar en función de las expectativas electorales. Las primarias igual pueden dirimir diferencias.

- ¿Crees que el kirchnerismo es resistido en Mendoza?

-Yo creo que estamos mal. Yo me identifico por el peronismo, soy preexistente al kirchnerismo y La Cámpora, con los cuales tengo una excelente relación. Pero creo que Mendoza sí. No hemos sido capaces de generar este valor agregado que penetre en la sociedad mendocina, y nos ha ido generando esto que vemos hoy: mayorías automáticas del oficialismo, que tenemos que revertir.

- ¿Debe haber internas en el 2023?

- Si las tiene que haber, serán buenas y saludables. Pero creo que hoy la preocupación debe estar más puesta en función de las políticas públicas para resolver el problema de los mendocinos.

-Hablaba de las gestiones radicales con fuertes críticas. ¿Por qué le ha ido bien en las últimas elecciones?

- Creo que tuvimos un final del 2015 complicado. Eso afectó mucho en las expectativas de los mendocinos. De ahí empezamos a decaer y Cornejo empezó a construir un relato que no es real en contra del PJ. Ellos, que critican el “relato” en el orden nacional, crearon un relato en la provincia contra el PJ con cosas inciertas, y no se han hecho cargo de la crisis y de la verdadera realidad de Mendoza, que hoy no genera expectativas y no tiene ningún atractivo.

Alejandro Bermejo, Senador Provincial por el Partido Justicialista de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

- ¿Cuál es el relato?

- Es un relato violento contra el PJ, haciéndolo cargo de situaciones que no son reales. Hace 6 años y medio que son Gobierno y siguen queriendo hacer cargo a otros de todos los errores y problemas que tienen y que no pueden resolver. Esto no es cierto y no es real. Ellos tienen que hacerse cargo de los problemas que han generado.

La interna de Alberto y Cristina

- ¿Cómo se ve el enfrentamiento entre Alberto y Cristina desde Mendoza? ¿Afecta al PJ?

- No es bueno ni saludable. No le sirve a la gestión de gobierno en el marco de la crisis económica que tenemos en el país y que no está dando respuesta a los problemas que demandan los argentinos.

- ¿Cree que la gestión de Alberto ha complicado al PJ local?

- Obvio que impacta en una provincia que tiene un electorado muy exigente. Esto que ocurre con esta puja de intereses nos impacta negativamente al PJ mendocino.

- ¿Qué hay de las declaraciones sobre Portezuelo?

- Hay que ser cauteloso hasta que laude. Pero sí, creo que fue imprudente y que es una cachetada si esto sale así para todos los mendocinos. De igual manera, el gobierno provincial está festejando. Ellos no querían destinar los U$S 1.023 millones a Portezuelo. No vimos una férrea defensa para esta obra, y prefieren tener la plata para destinarlo a otras.

Si este será el resultado del laudo será muy malo para los mendocinos ya que resolvía un problema a los departamentos del sur. Si no sale Portezuelo, debería el gobernador resarcir al sur y sobre todo a Malargüe.

-Hablando de Malargüe, el intendente presentará un proyecto para exceptuarlos de la 7722.

-Insisto con que creo que hay que intervenir en Malargüe y resolver su problemática de desarrollo y crecimiento. Y habrá que lograr los consensos necesarios para conseguir la licencia, que está dada casi de hecho entre todos los malargüinos. Es un departamento que ha sido castigado.

- ¿Hay que permitir la minería metalífera en Malargüe?

- Creo que hay que discutirlo ampliamente. Pero hay que prestar atención a Malargüe. ¿Queremos que desaparezca? ¿o que crezca y que sirva como potencial para toda la provincia?

Perfil de Alejandro Bermejo

Cumplió 59 años el 18 de febrero, está casado con Cecilia Fernández y tiene tres hijos (Careli, Sofía y Lautaro).

Carrera

Empezó a trabajar en la Municipalidad de Maipú con Hugo Bordín, fue secretario privado de Chiqui García y secretario de Gobierno de su hermano, Adolfo. Tuvo un breve paso por el Ministerio de Seguridad en la gestión Jaque. Desde 2010 hasta el 2019 fue intendente de Maipú. Luego fue electo diputado nacional, pero renunció al poco tiempo. En 2021 fue electo senador provincial.