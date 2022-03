Alberto Fernández y un anuncio a medias ante el problema de la inflación: “Es una maldición con la que hemos crecido”

El presidente Alberto Fernández dio su discurso en el que prometía comenzar la “guerra contra la inflación”, la cual según sus propias palabras es “una maldición con la que hemos crecido”. Sin medidas comunicadas en profundidad, el mandatario resaltó la importancia de la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso e hizo alusión al impacto que va a tener en los insumos y commodities la invasión de Rusia a Ucrania.

El plan incluye los siguientes tópicos

- Se creará un fondo de estabilización del trigo a fin de limitar la suba de los valores de harina y pan.

- Se convocará desde este lunes a representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil.

-Aplicará la ley de abastecimiento si fuera necesario.

Con respecto al fondo de estabilización, el mandatario señaló que se hará con “el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas” y dijo que los ministros del área económica van a tomar las medidas necesarias y se encargarán de comunicarlas a partir de mañana.

“He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementado desde este mismo momento”, expresó el Presidente nacional.

Al mismo tiempo, señaló: “nuestra batalla hoy es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas”.

Y agregó: “No me cansaré de repetirlo: nadie se salva solo. Escucharé sus propuestas y sus preocupaciones y les transmitiré los caminos que estamos recorriendo. Es hora que cada sector pueda pensar cuál es su contribución a este momento crucial del mundo y de la Argentina”, insistió el mandatario .

Con respecto a las metas que busca alcanzar con las medidas se puede enumerar:

-Consolidar las reservas del Banco Central.

-Promover la inversión y la producción nacional.

-Mejorar el financiamiento de las políticas públicas.

-Profundizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para contener los precios y mejorar los ingresos.

Consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania

Por otro lado, buena parte del discurso estuvo dirigido a las consecuencias de la guerra en Europa Oriental: “Rusia y Ucrania son dos países muy importantes en la producción mundial de cereales. Proveen casi el 30 % de las exportaciones mundiales de trigo y cerca del 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Entonces el conflicto termina afectando al mundo entero, porque afecta a la producción de materias primas, centrales en nuestra alimentación cotidiana. Estoy hablando de la harina, el pan, los fideos y decenas de alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana”.

Y continuó: “Por eso, rápidamente todos los países comienzan a procurar proveerse de ese bien y los precios rápidamente comienzan a subir. Un dato les permitirá dimensionar la gravedad del problema. La tonelada de trigo costaba, antes del 20 de febrero, el día en que estalló la guerra, menos de 300 dólares. El inicio del conflicto inició un alza inusitada que lo llevó a niveles récords. En la historia mundial nunca el trigo llegó a costar lo que costó en estos días, alcanzando valores superiores a los 400 dólares la tonelada”.

Por último señaló: “como Presidente de la Nación tengo la obligación y la responsabilidad de proteger de esas consecuencias económicas a la mesa de los argentinas. Nuestro objetivo debe ser, por un lado, garantizar la provisión de insumos para que la cadena de abastecimiento se cumpla. Y, por otro, asegurar que los precios de los productos de consumo más relevantes sean accesibles para las familias argentinas. En nuestro país ninguna familia sobra y por lo tanto ninguna familia quedará sola”.